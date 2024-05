AirBaltic festeggia 20 anni del volo tra Milano e Riga

La compagnia aerea di bandiera lettone airBaltic celebra un traguardo importante: 20 anni del collegamento tra Milano e Riga, in Lettonia, che offre ai passeggeri orari flessibili e un’ampia gamma di opzioni di viaggio.

Dice Martin Gauss, presidente e CEO di airBaltic: “Negli anni abbiamo visto crescere costantemente la domanda di Milano come destinazione di viaggio sempre più apprezzata. AirBaltic oggi collega entrambe le città con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità e collegamenti globali. Siamo grati ai nostri partner di Milano per la loro cooperazione in tutti questi anni e ci auguriamo di poter collaborare ancora per molti anni in futuro”.

Soddisfazione anche da Andrea Tucci, Vice President Aviation Business Development SEA Milan Airports: “I 20 anni di ininterrotta attività di airBaltic su Milano testimoniano la capacità del vettore lettone di ben cogliere le opportunità offerte dal nostro mercato, in particolare su Malpensa. Nei 20 anni di collaborazione con SEA, airBaltic, grazie alla sua dinamica presenza commerciale, ha trasportato oltre un milione di passeggeri. Con il suo modello di business agile, flessibile e competitivo, è un partner consolidato che contribuisce ad arricchire il portafoglio di rotte disponibili da Milano Malpensa.”

AirBaltic collega Milano Malpensa a Riga con cinque voli settimanali, offrendo ai passeggeri due classi di servizio: Economy e Business Class. I prezzi dei biglietti partono da EUR 85 (Economy Class) e EUR 379 (Business Class).

Dall’inaugurazione del primo volo della compagnia su questa rotta nel maggio 2004, AirBaltic ha trasportato più di un milione di passeggeri e ha effettuato quasi 11 mila voli tra entrambe le città.

AirBaltic opera oltre 130 rotte da Riga, Tallinn, Vilnius, Tampere e Gran Canaria (stagionalmente), offrendo collegamenti conun’ampia gamma di destinazioni del network di rotte della compagnia in Europa, Medio Oriente, Nord Africa e regione del Caucaso. L’orario completo dei voli airBaltic e dei biglietti è disponibile sulla homepage della compagnia all’indirizzowww.airbaltic.com.