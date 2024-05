Coltellate tra giovani spacciatori: arrestato un 28enne a Caronno Pertusella

I Carabinieri di Saronno hanno arrestato nei giorni scorsi un 28enne con l’accusa di aver tentato di uccidere a coltellate un 17enne la sera dell’11 marzo scorso, nei pressi della stazione ferroviaria di Saronno Sud. I protagonisti delle vicenda sono due tunisini, legati da vincoli di parentela: al momento dell’aggressione il 17enne era da poco arrivato in Italia ed era irregolare mentre il 28enne era già stato colpito da un provvedimento di espulsione che, però, non era stato rispettato.

L’ambiente è quello dello spaccio di stupefacenti e l’accoltellamento era avvenuto nella zona boschiva di Cascina Colombara: solo il rapido intervento dei sanitari e il traporto d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano avevano permesso di salvare la vita al giovane di origine maghrebina. Le indagini successive sono state svolte dagli uomini del Nucleo Operativo di Saronno e coordinate dalla Procura di Busto Arsizio.

I militari dell’Arma hanno ricostruito l’accaduto in queste settimane per arrivare all’arresto del colpevole, superando – spiegano i Carabinieri in un comunicato stampa – una serie di ostacoli causati dall’atteggiamento omertoso di molti potenziali testimoni. A quanto pare l’accoltellatore è noto nell’ambiente degli spacciatori per essere particolarmente aggressivo: quella sera ci fu un litigio con il giovane connazionale causato dall’utilizzo di una bicicletta e nel corso della discussione il 28enne ha sferrato due fendenti all’altezza dell’addome della vittima.

Nell’ultimo periodo, il sospettato ha cambiato almeno due volte abitazione, forse per il sospetto di essere pedinato. I Carabinieri hanno però monitorato un edificio a corte di Caronno Pertusella e quando hanno avuto la certezza che l’uomo fosse all’interno di un appartamento sono intervenuti e lo hanno trovato nascosto in uno stanzino nel tentativo di non farsi arrestare. Il 28enne tunisino ha quindi ricevuto la notifica del provvedimento cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria ed è stato portato in carcere a Busto Arsizio. L’uomo, un italiano, che gli ha fornito ospitalità negli ultimi giorni invece è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.