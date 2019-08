Irregolari a Malpensa, due denunciati

Nel pomeriggio di ieri (lunedì) i Carabinieri della Stazione di Malpensa, nel corso dei servizi di vigilanza dinamica – notevolmente intensificati nell’ultimo periodo – all’interno del Terminal 1, al piano -1, nelle adiacenze della Stazione ferroviaria, hanno proceduto al controllo di tre soggetti di origine nordafricana la cui presenza in loco appariva anomala.

All’esito del controllo è emerso che due dei tre, di nazionalità marocchina e con a carico diversi precedenti di polizia, sono inottemperanti al provvedimento del “foglio di via obbligatorio” dai comuni di Ferno e Somma Lombardo emesso dal Questore di Varese rispettivamente nell’ottobre 2018 e marzo 2019, provvedimenti con i quali è stato inibito ai due soggetti di accedere per almeno un anno all’interno dello scalo aeroportuale.

Per quanto sopra i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per la mancata ottemperanza del citato provvedimento dell’Autorità di P.S.