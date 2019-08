I Mastini aprono la campagna abbonamenti

Sarà lunedì 26 agosto il primo giorno utile per sottoscrivere l’abbonamento ai Mastini Varese per la stagione 2019-2020 e prenotare il posto presso il Palaghiaccio di Via Albani.

Due gli slogan affiancati per la campagna: “Identità Varesina – Esserci significa crederci”.

Sono diverse le possibilità per poter stare accanto ai Mastini, che invitano tutti i sostenitori a supportarli nella nuova stagione.

«Abbiamo lavorato duramente – spiegano dalla dirigenza giallonera – per allestire un team competitivo, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo, giocare alla pari con le squadre di vertice e provare a regalare emozioni vincenti. Ma da soli è difficile! Serve anche il tuo aiuto, il tuo tifo: la tua presenza al nostro fianco è determinante. Abbiamo il sogno di riportare i Mastini tra i migliori club nazionali di hockey e vogliamo portare in alto anche il nome di Varese. Una società, la nostra, che ha scritto pagine memorabili di storia sportiva e hockeystica. Ora è giunto il tempo di rispolverare quelle emozioni ed è arrivato il momento di ritirare fuori la passione che palpita nei tanti mitici cuori gialloneri sparsi per la provincia, diffonderla e suscitarne di nuova. Desideriamo coinvolgere anche nuovi tifosi, nuovi sostenitori, amanti dello sport».

«Riscopriamo l’Identità Varesina – proseguono i vertici dei Mastini – che ha da sempre contraddistinto il pubblico del Palalbani e che è stata un ingrediente dei successi del passato. Quella stessa identità che è la madre della passione di moltissimi tifosi di sport delle varie realtà sportive cittadine».

L’abbonamento ridotto è destinato a donne di qualsiasi età, bambini di età compresa tra 9 e 12 anni e a over 65 anni (ingresso gratuito per bambini con meno di 9 anni). I soci hanno diritto al 5% di sconto sui prezzi indicati.

Come da nuovo regolamento IHL per la stagione 2019-2020, i playoff saranno disputati al meglio delle 7 partite (4 su 7).

Ecco le possibili soluzioni.

Abbonamento Regular Season (Fase 1 + Fase 2) Abbonamento standard 105 euro

Abbonamento Standard con maglia personalizzata 150 euro

Abbonamento Ridotto 80 euro

Abbonamento Ridotto con maglia personalizzata 125 euro Tutta la Stagione (Regular Season Fase 1 + Fase 2 + Play-off) Abbonamento standard 199 euro

Abbonamento Standard con maglia personalizzata 245 euro

Abbonamento Ridotto 155 euro

Abbonamento Ridotto con maglia personalizzata 200 euro Gli abbonamenti sono sottoscrivibili dal giorno 26 agosto 2019 al giorno 26 settembre 2019 con le seguenti modalità: Online attraverso www.liveticket.it (dal 26.08.2019). Presso gli uffici di Via Albani 33, Varese (dal 02.09.2019) nei giorni 2,3,4,5,11,12,18,19,25,26 settembre dalle ore 18 alle ore 20.

Presso Bar Aurora, Via Veneto 62, Luino (VA), dal giorno 26 agosto.

Per informazioni: ufficiostampa@mastinivarese.it