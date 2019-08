Come organizzare perfetto viaggio in Egitto

L’Egitto è una delle mete di viaggio più ambite dagli amanti della storia, dell’arte e della antica cultura egizia. Chi non ha mai sognato, almeno una volta nella vita, di vivere una crociera Nilo o di ammirare le bellissime piramidi magari in sella ad un cammello? Spesso i viaggiatori che intendono organizzare un viaggio alla scoperta di questa bella terra, si ritrovano a non sapere davvero da dove iniziare come organizzare al meglio il viaggio e come far si che l’esperienza di viaggio diventi unica, autentica e proficua. Con questa guida vogliamo darvi alcune dritte proprio su come organizzare il viaggio perfetto in Egitto. Iniziamo subito.

Un consiglio prima di iniziare!

Molti viaggiatori che intendono andare in Egitto pensando di farlo per dedicarsi solo ed esclusivamente al lato turistico e marittimo solitamente proposti dai più comuni pacchetti vacanze e che, però, danno poche opportunità di esplorare il vero cuore dell’Egitto con le sue bellezze e la sua storia. Magari si potrebbe optare per una soluzione che comprenda si un soggiorno in un villaggio, specialmente se si intende fare una vacanza all’insegna del relax, ma organizzare almeno una parte del viaggio che sia orientata verso la parte interna del paese sulle sponde del Nilo tra deserto, piramidi e una visita alle suggestive città egizie.

Non importa quanto tempo abbiate a disposizione per il vostro viaggio. Ci sono almeno 3 tappe che reputiamo obbligatorie per il vostro itinerario alla scoperta dell’Egitto. Ecco quali sono!

1. Una crociera sul Nilo

Cosa sarebbe il paese senza quel fiume mitico e immenso che lo attraversa? Senza dubbio, fare una crociera sul Nilo è una delle esperienze essenziali durante un viaggio in Egitto. Non devi avere troppa immaginazione per essere in grado di visualizzarti contemplando meravigliosi tramonti sul ponte mentre la chiamata alla preghiera, proveniente dagli oratori delle vicine moschee, diventa la colonna sonora perfetta. Il Nilo, con i suoi 6.600 chilometri di lunghezza (uno dei più lunghi del mondo), ti invita a conoscere il paese da una prospettiva completamente diversa. Molte sono le barche che compiono la rotta tipica da Luxor ad Assuan o viceversa. Quindi non pensarci: includilo nel tuo elenco di attività da fare in Egitto e goditi alcuni giorni navigando attraverso le sue acque!

2. Conoscere il clima egizio

E’ possibile visitare l’Egitto durante tutto l’anno in quanto vi sono scarse precipitazioni, con un clima secco durante l’inverno e desertico in estate. Solitamente, nella zona costiera il clima è lievemente più umido rispetto magari a quello che si può trovare a Il Cairo con le temperatura massime che, in estate, possono raggiungere fino ai 50 gradi. E’ bene ricordare che, tra il giorno e la notte, c’è una forte escursione termica ed è bene dunque essere preparati a qualsiasi evenienza. Per chi ama una vacanza di solo mare, è possibile scegliere la zona del Mar Rosso durante tutto l’anno, anche in inverno, per vivere una vacanza da sogno tra snorkeling e giornate in spiaggia con temperature che in Italia solitamente abbiamo a primavera inoltrata. Grazie a questi fattori climatici, è davvero facile trovare il periodo giusto per viaggiare optando anche per date in bassa stagione senza rinunciare alla possibilità di vivere a pieno il proprio soggiorno.

3. Giza, il fiore all’occhiello

Chi non pensa a cosa vedere in Egitto e disegna automaticamente le piramidi di Giza sulla sua testa? Costituiscono l’immagine più iconica del paese e, naturalmente, dovevano essere nella nostra lista di elementi essenziali.

Quindi, senza muoverci nemmeno dal Cairo, abbiamo iniziato a conoscere Cheope, Kefren e Micerinos: le piramidi costituiscono l’unica meraviglia del mondo antico che esiste ancora oggi … Nonostante abbia 5.000 anni!

Osserva da vicino ciascuna delle enormi pietre su cui sono costruite le piramidi. Si stima che ciascuno di essi pesa circa due tonnellate e che siano stati trasportati in questo luogo con la forza di ventimila lavoratori. Qualcosa che consigliamo, senza dubbio, è di visitarne l’interno: ogni pochi mesi si aprono al pubblico l’accesso a una delle piramidi, qualcosa che varia per mantenerne la conservazione. Quando sei stanco di ammirare questa meraviglia architettonica da vedere in Egitto, sarà il momento di rendere omaggio alla Grande Sfinge.

Queste sono alcune delle cose assolutamente da non perdere durante la tua permanenza in Egitto. Ovviamente questo è un punto di partenza che può ampliare il tuo itinerario a seconda dei giorni a disposizione e del tipo di vacanza che si intende fare. Create un itinerario che sia sempre all’insegna di alcuni elementi come autenticità, tradizioni e cultura per un viaggio che si riveli un’esperienza unica nella vita ,Buon viaggio!