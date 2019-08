“Perchè dare spazio a persone come Giordano e Meluzzi alla Fiera di Varese?”

Pubblichiamo l’intervento del consigliere comunale PD Luca Paris sul programma della fiera di Varese 2019:

Lo scorso anno ho partecipato all’inaugurazione della Fiera di Varese alla Schiranna come assessore, indossando la fascia blu in rappresentanza della Provincia di Varese.

Guardando al programma del Talk Show presso la Fiera che si terrà a settembre di quest’anno, confesso di esserci rimasto male: nelle prima delle sette serate di incontri é prevista la presenza del giornalista televisivo Mario Giordano, praticamente “un ultras” della curva sovranista, il principale cantore televisivo dei porti chiusi e degli attacchi a quanti nelle Ong salvano le vite umane.

Poi arriverà Alessandro Meluzzi, psichiatra, uno di quelli che detta la linea al nuovo corso della politica con riflessioni del tipo “Credo che il governo prima di tutto debba cercare di fermare questa deriva globalista immigrazionista che cancellerebbe l’identità e la cultura di un paese che secondo l’UNESCO contiene il 70% dei beni culturali. Se tutto questo verrà cancellato diventeremo per davvero l’Eurabia”.

A queste persone, che hanno già enormi spazi in quella che sta diventando una vera e propria propaganda “di regime” in tv e giornali della destra varia, non sono disposto a concedere ulteriormente il mio spazio d’ascolto e spero che in tanti la pensino come me