Con la prossima Fiera a Varese arriva il “Fuorifiera”

Sarà dal 6 al 15 settembre l’edizione 2019 della Fiera di Varese. Una fiera che è ormai un appuntamento tradizionale di fine estate a Schiranna, ma che quest’anno vuole “contagiare” anche il centro città.

«La grande novità di quest’anno è il fuorifiera – spiega infatti l’assessore alle attività produttive Ivana Perusin – da quest’anno l’abbiamo anche noi, per creare un collegamento tra schiranna e il centro storico »

Una proposta non “accessoria”, nelle intenzioni degli organizzatori (anche quest’anno è stata affidata a Chocolat pubblicità) e del Comune di Varese: «I “Fuori Salone” negli anni sono diventati una importantissima parte per il coinvolgimento della città di Milano, e quest’anno abbiamo voluto fare un evento simile a Varese per creare un volano per il centro.C’era un po’ di distanza di distanza tra la fiera e la città, la decisione di creare un collegamento lo apprezziamo e lo “sentiamo” molto» spiega Michela Ferro, di Chocolat.

Tra le conferme, oltre ai 160 espositori, prevalentemente del territorio, si conferma anche quest’anno la formula dell’ingresso gratuito: «Questa è stata la prima novità introdotta insieme alla nuova amministrazione e non intendiamo cambiarla: ha portato il numero di visitatori da 20mila a 50mila ad ogni edizione».

TANTO SPORT VARESINO IN FIERA E OLTRE

Il tema scelto per la 42° edizione della Fiera sarà “Varese Terra dello Sport”,e farà da “fil rouge” a tutti gli eventi collaterali della manifestazione, che quest’anno vedrà impegnate le Autorità Cittadine, Provinciali e Regionali nella giornata inaugurale di venerdì 6 settembre, allungando così di un giorno la kermesse varesina. Tra i talk show delle 19, molti saranno quelli segnati dall’attività sportiva: «Con molte sorprese in arrivo dai nostri campioni del Cannottaggio e della Pallacanestro Varese» ha sottolineato l’assessore allo sport Dino de Simone.

Piazza Monte Grappa verrà invece dedicata al progetto “Varese Terra dello sport”*dove tutte le sere si susseguiranno attività e presentazioni delle società sportive e dei grandi eventi sportivi in programma sul territorio nei prossimi mesi.