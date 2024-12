Quattro giorni di DJ set live in streaming per beneficenza: l’iniziativa del collettivo PURE

A Varese nasce Pure Collettivo, una realtà giovane e innovativa, nata dall’idea di Leonardo Ciceri, Marco Piantanida, Aurora Lamberti e Giulia Martin, un progetto che comprenderà workshop, grafica, video, musica e produzione.

L’evento di lancio del collettivo sarà Soundwave 101:un’iniziativa di beneficenza senza precedenti che vedrà susseguirsi 101 ore di DJ set live in streaming. Dal 17 dicembre alle 17:00 fino al 21 dicembre alle 22:00: quattro giorni, cinque notti e 67 DJ in consolle per offrire musica non-stop per un evento che, pur essendo a porte chiuse e senza pubblico in presenza, sarà accessibile a tutti online.

Tutti i ragazzi di Pure hanno contribuito con le proprie competenze e creatività alla realizzazione di Soundwave, dalla progettazione dell’evento alla comunicazione visiva, trasformandolo in un’esperienza unica che unisce musica, solidarietà e design.

Un evento benefico il cui obiettivo è quello di raccogliere fondi per ARCA del Seprio, un progetto che sta realizzando una caffetteria speciale, una struttura che offrirà ai ragazzi dello SFA (Servizio di Formazione all’Autonomia) un’opportunità di inserimento lavorativo, promuovendo inclusione e crescita personale in un ambiente professionale.

Chiunque potrà contribuire alla causa con una donazione attraverso il link dedicato, già disponibile e al quale sarà possibile accedere durante la diretta sul canale Twitch.