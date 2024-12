Incidente notturno sull’uscita autostradale di via Gasparotto: tre feriti e traffico bloccato

Questa notte intorno alle 00.15 tre vetture con tre persone a bordo sono state coinvolte in un incidente stradale sull’ A8 direzione nord, nel restringimento che porta all’ uscita di Varese.

Galleria fotografica Incidente stradale sull’ A8 direzione nord, tre feriti 4 di 5

Tre le persone rimaste ferite: due donne di 27 e 58 anni e un uomo di 53 anni, ricoverate due in codice giallo, e una in codice verde. Per permettere ai mezzi di soccorso di intervenire, vigili del fuoco di Varese, polizia stradale ed ambulanze, l’autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi per due ore. Malgrado l’ora, il traffico ha subito forti rallentamenti.