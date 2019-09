Fiera di Varese, si comincia di venerdì

Tutto pronto alla Schiranna per la Fiera di Varese 2019.

Domani sera, 5 settembre, alle 18.30 e alla presenza delle autorità civili e militari cittadine, il taglio del nastro da parte del sindaco Davide Galimberti e dell’assessore alle Attività produttive Ivana Perusin; in centro, intanto, i negozi che aderiscono al Fuori Fiera hanno già esposto le vetrofanie e stanno allestendo le loro vetrine seguendo il tema principale della manifestazione, “Fiera di essere Varese”, e il binomio con lo sport cittadino.

«Arrivare nel cuore della Città Giardino – spiega Ivana Perusin – è per noi un progetto importante, nuovo e ambizioso. Se preparare tutto questo è stato possibile lo dobbiamo alla grande sinergia tra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria, i comitati e i singoli commercianti. Possiamo parlare di una svolta storica, con tante iniziative coinvolgenti e agevolazioni per la mobilità; su tutte quella che riguarderà i parcheggi. Per favorire lo spostamento dei visitatori dalla Schiranna abbiamo infatti attivato una particolare promozione: tramite l’esposizione del ticket della sosta in Fiera sarà possibile posteggiare gratuitamente, nello stesso giorno di emissione del tagliando, sulle strisce blu del centro».

Nelle ultime ore l’assessore Perusin è andata in prima persona a incontrare i commercianti delle vie e piazze varesine che hanno aderito all’iniziativa, consegnando loro il logo del Fuori Fiera e i palloncini “Fiera di essere Varese”. Nei padiglioni della Schiranna – che per la prima volta aderiscono al progetto “Plastic Free” – saranno presenti oltre 160 espositori e buona parte del tessuto imprenditoriale del territorio.

«Ovviamente – conclude l’assessore – chiunque altro voglia aggiungersi al Fuori Fiera non deve far altro che comunicarcelo. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il cuore della città; ogni aiuto è in questo determinante e le adesioni rimarranno possibili fino a domenica 15».