Il “Fuori fiera”in centro si ispira allo sport

Una delle novità di quest’anno, per la Fiera di Varese, è il “Fuori fiera”: iniziative nei negozi e all’info point di piazza Monte Grappa per ricordare la Varese sportiva: tra vetrine decorate, “aperitivi curiosi” e musica di strada.

I commercianti aderenti si riconoscono nella vetrofania “Fiera di Vivere Varese“, che si può trovare in diversi negozi: tra i punti con maggiori aderenti ci sono, tra gli altri, la Galleria Manzoni, via Sacco e alcune vie della Movida come Cattaneo, o san Martino.

Dai negozi, per celebrare la fiera, può inoltre “saltare fuori” musica, un piccolo aperitivo o un assaggio: molti li si riconoscono dai palloncini, portati a poche ore dall’inaugurazione della Fiera di Varese dall’amministrazione comunale, che sta lavorando in collaborazione con i negozianti e gli organizzatori della Fiera.

Anche le vetrine, inoltre, celebrano il tema della fiera, tutto sportivo: ad esempio in galleria Manzoni e dintorni il tema è l’Hockey su Ghiaccio, come si vede dagli scatti delle prime ore della manifestazione.