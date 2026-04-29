“Luci a Masnago” va alla scoperta dell’America. E della Polonia

Fuori dai confini: la puntata di “Luci a Masnago” che andrà in onda giovedì 30 aprile alle ore 14 su Radio Materia (e a seguire sottoforma di podcast) avrà un taglio un po’ diverso dal solito. Se l’analisi della partita con Cremona aprirà la trasmissione, il seguito verrà dedicato ad argomenti lontani dal punto di vista geografico ma assai vicini per chi segue il mondo dei canestri.

L’ospite in studio sarà Giuseppe Marmina che negli anni scorsi ha svolto il ruolo di scout per un’agenzia di primissimo piano a livello internazionale, Octagon Basketball Europe. Marmina, che ha un amplissimo database personale di giocatori stranieri, è anche un profondo conoscitore del mondo del basket americano: con lui parleremo dell’NCAA e del programma NIL con il quale molti giovani talenti europei si stanno spostando nelle università USA (tra essi anche Elisee Assui ma non solo).

L’altra interessante “uscita” dai confini sarà verso Est con un’intervista a Marco Legovich, che dopo aver trascorso due anni sulla panchina della Openjobmetis in qualità di assistente allenatore (con Bialaszewski, Mandole e Kastritis), è volato a Varsavia per ricoprire l’incarico di head coach. Legovich è reduce dal primo trofeo conquistato in carriera: la European North Basketball League (ENBL) vinta nei giorni scorsi in finale contro Manchester. Per conoscere meglio Legovich segnaliamo la puntata del podcast “Flo” andata in onda circa un anno fa che lo ha visto protagonista.

Nel corso dell’episodio condotto come sempre da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni ci saranno le consuete rubriche di “Luci a Masnago” ma anche lo spazio per i commenti degli ascoltatori: è sempre possibile mandare un messaggio (meglio se vocale) al numero WhatsApp di Radio Materia: 353-4848857. oppure in DM al profilo Instagram della trasmissione (CLICCATE QUI). Dal tardo pomeriggio troverete poi la puntata su tutte le principali piattaforme per l’ascolto dei podcast.

DAL PARQUET – Nel box sottostante trovate la puntata dell’altro nostro podcast cestistico, “Dal Parquet”, dedicato alla partita tra Varese e Cremona.