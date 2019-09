Cambio di programma in Fiera: Martina Nasoni sostituisce Eva Henger

Cambio “in corsa” per la rassegna di talk show “Verba Manent” che animerà la fiera di Varese per tutta la durata della manifestazione.

Per ragioni di salute l’ospite Eva Henger non potrà essere presente al Talk Show previsto per domani, domenica 8 settembre alle 19.

Al suo posto, Morena Zapparoli Funari intervisterà dunque Martina Nasoni, 21 anni, la vincitrice della sedicesima edizione del Grande Fratello.

Martina ha conquistato i telespettatori con la sua semplicità e simpatia e alla sua storia personale: per via di una malformazione genetica al cuore e del pacemaker che porta ha ispirato la canzone “La ragazza con il cuore di latta” che Irama ha portato al Festival di Sanremo.