Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 12, 13 e 14 giugno

Morosoccer 2026: sport, solidarietà, musica e grigliate all’oratorio di Morosolo. Dal 12 al 14 giugno l’oratorio di Morosolo si trasforma in un villaggio sportivo e gastronomico con tornei di calcio, basket e petanque, live music e un ricco programma per grandi e piccoli. Lungolana: domenica 14 giugno un abbraccio per la pace sul lago di Gavirate. La Pro Loco di Gavirate insieme all’associazione di volontariato Varese in Maglia darà vita a un un grande gesto collettivo di unità, con scialli colorati, musica e oltre 20 realtà del territorio. Ad Arcisate la Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura. Il Parco Lagozza si trasforma nel cuore pulsante della tradizione della Valceresio con la Gara Internazionale del Boscaiolo, raduni d’epoca, mercatini e concerti imperdibili.

EVENTI IN EVIDENZA

ARCISATE – Da venerdì 12 a domenica 14 giugno il Parco Lagozza di Arcisate ospita la Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura: tre giorni tra gastronomia, musica, mercatini, laboratori, giochi per bambini e il Ciumm, il salamino tipico locale protagonista anche di dimostrazioni dal vivo – Tutte le informazioni

BIANDRONNO – Sabato 13 giugno al Bosco del Fauno, in piazza Cavour a Biandronno, arriva Frittissima… e non solo: stand gastronomico dalle 19 con fritti, salamelle e dolci, musica live dalle 21.30 con la Futura Band e iniziative per bambini e famiglie – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Da venerdì 12 a domenica 14 giugno l’oratorio di Morosolo, in piazza Giovanni XXIII a Casciago, ospita Morosoccer 2026: tornei di calcio, basket e petanque, grigliate, musica, dj set, quiz show, pilates e iniziative solidali per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

COMERIO – Sabato 13 giugno alle 21 il Parco di Villa Tatti Tallacchini ospita il concerto del Coro JPC, con un repertorio tra pop, rock e grandi successi. Dalle 19 sarà attivo lo stand gastronomico. Ingresso libero – Tutte le informazioni

MALNATE – Fino a domenica 14 giugno l’Area Feste di via Pastore a Malnate ospita la 54ª edizione della Pre Njmegen: musica dal vivo, serate danzanti, attività motorie, stand gastronomico e piatti della tradizione per uno degli appuntamenti storici dell’estate malnatese – Tutte le informazioni

TRADATE – Sabato 13 e domenica 14 giugno Villa Castiglioni Fisogni, in via Giacomo Bianchi 25B a Tradate, apre al pubblico con Museo Fisogni Open: visite guidate gratuite ogni ora, musica, dj set, stand gastronomici, area bimbi e intrattenimento dalle 11 alle 24 – Tutte le informazioni

VARESE – Sabato 13 giugno prende il via il progetto Il Romanico e il significato del canto nella storia, un percorso tra chiese romaniche del Varesotto che unisce visite guidate, approfondimenti storico-culturali e concerti vocali. Un viaggio tra arte, spiritualità e musica per valorizzare il patrimonio del territorio – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

RESCALDINA – Fino al 6 settembre, nell’area adiacente al Centro Commerciale Rescaldina, torna LatinFiexpo: il villaggio latinoamericano con danza, musica, gastronomia, apericena della domenica e botteghe artigiane. Apertura martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 3 – Tutte le informazioni

ALTRI EVENTI

Bodio Lomnago – Il Premio Filippo Bossi 2026 celebra a Bodio Lomnago Margherita Spampinato e i “Piccoli bagliori di anime”. Sabato 13 giugno a Villa Puricelli la diciassettesima edizione del riconoscimento dedicato al videomaker scomparso nel 2006. Premiata la regista e sceneggiatrice vincitrice del David di Donatello come miglior esordiente. Ospiti della serata il regista Rai Gigi Ceresa, l’artista Elisabetta Pieroni e la band varesina Dozenhapp – Tutte le informazioni

Cassano Valcuvia – “Sei sempre tu”: a Cassano Valcuvia una serata di dialogo su omosessualità e varianza di genere. Venerdì 12 giugno la presentazione del libro-guida di Elena Broggi ed Enrico Maria Ragaglia al Centro Documentale. All’incontro, promosso da Agedo, parteciperanno genitori e figli con le loro testimonianze – Tutte le informazioni

Gavirate – Lungolana: domenica 14 giugno un abbraccio per la pace sul lago di Gavirate. La Pro Loco di Gavirate insieme all’associazione di volontariato Varese in Maglia darà vita a un un grande gesto collettivo di unità, con scialli colorati, musica e oltre 20 realtà del territorio – Tutte le informazioni

Luino – Croce Rossa Luino e Valli celebra 40 anni di umanità: una settimana di eventi aperti alla comunità. Dal 6 al 14 giugno un ricco programma di iniziative per festeggiare quarant’anni di servizio, volontariato e vicinanza al territorio – Tutte le informazioni

Origgio – Origgio inaugura la nuova porta del Parco dei Mughetti. Venerdì 12 giugno la presentazione del progetto, attività per bambini e un momento conviviale aperto alla cittadinanza – Tutte le informazioni

Samarate – Dove il sogno profuma di pane: la corte contadina di Samarate racconta in parole e musica. Un lungo ballatoio, mille vite e storie: domenica diventa lo sfondo del concerto inaugurale di “Storie di cortile”, con i Sulutumana. E con un “libro di famiglia” in quindici pannelli, da sfogliare mentre si ascolta musica – Tutte le informazioni

Saronno – A Saronno e Bollate doppia raccolta alimentare per sostenere gli animali assistiti dall’Enpa. Per tutta la giornata di sabato 13 giugno i volontari dell’associazione saranno presenti nei due punti vendita Arcaplanet per raccogliere cibo e prodotti destinati agli animali seguiti sul territorio – Tutte le informazioni

Saronno – Un fine settimana di festa alla Cascina Colombara di Saronno con sport, musica e tradizioni. Sabato 13 e domenica 14 giugno “Vivi Colombara 2026” propone un ricco programma di iniziative per tutte le età con corsa podistica, torneo di scacchi, concerti, palo della cuccagna, laboratori, mostra fotografica e stand gastronomici – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Dieci anni di “Fuck the Cancer”: due giorni di festa, musica e solidarietà a Malgesso in ricordo di Erika. Sabato 13 e domenica 14 giugno l’evento benefico patrocinato dal Comune che unisce la comunità nel ricordo di Erika, Lidio e Martina con stand gastronomico sempre attivo – Tutte le informazioni

Varese – Cecilia Strada alla Festa dell’Unità di Varese per parlare di diritti e cittadinanza. Venerdì 12 giugno nuovo appuntamento di approfondimento dedicato alle grandi questioni del presente, tra partecipazione, diritti e responsabilità collettiva – Tutte le informazioni

Varese – Elettrosmog, memoria e poesia: ad Abrigliasciolta arriva il presidente dell’Associazione Italiana Elettrosensibili. Sabato 13 giugno, dalle 19, lo spazio Abrigliasciolta di Varese ospita un appuntamento della stagione ALOUD: ospite della serata è Paolo Orio – Tutte le informazioni

Varese – Varese riscopre il suo campanile simbolo: un viaggio alla scoperta del “Bernascone Nascosto”. Venerdì 12 giugno in Piazza Battistero l’incontro con l’ingegner Riccardo Aceti tra storia, arte e segreti architettonici della torre di San Vittore. Prevista anche la visita al Battistero – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – Una passeggiata letteraria al Castello dei Comboniani per riflettere sul Creato. L’evento, organizzato dai Circoli Laudato Si’ del territorio, si tiene nel pomeriggio a Venegono Superiore. Ospite Antonio Caschetto, coordinatore nazionale del movimento, insieme alle letture dell’attrice Annalisa Restelli – Tutte le informazioni

SAGRE, FIERE E FESTE

Casciago – Accendere la passione per la griglia: a Morosoccer arriva il corso per imparare i segreti del barbecue. Un pomeriggio dedicato a neofiti e appassionati per apprendere le tecniche base di cottura e gestione del fuoco, con degustazione finale – Tutte le informazioni

Varesotto – Albizzate, torna la Festa Calabro Lombarda: tre giorni di gastronomia e musica per i Servizi Sociali. Dal 12 al 14 giugno in piazza IV Novembre l’evento organizzato dal Comitato Solidale Albizzatese. Il ricavato sarà devoluto al Comune per i servizi sociali – Tutte le informazioni

Saronno – Torna la Sagra delle Ciliegie dell’Avis di Saronno per la Giornata mondiale del donatore di sangue. Sabato 13 giugno l’appuntamento in piazza Avis, angolo corso Italia, si svolgerà esclusivamente nella fascia mattutina, dalle 9 alle 14 – Tutte le informazioni

Varesotto – Torna a Cassano Magnago la Street Food Parade: tre giorni di sapori, musica e divertimento al Parco della Magana. Dal 12 al 14 giugno l’undicesima edizione della manifestazione con food truck da tutta Italia, Silent Disco, mercatino solidale e attività per tutta la famiglia. Ingresso gratuito – Tutte le informazioni

Arcisate – Ad Arcisate la Festa delle Arti, dei Sapori e della Cultura. Il Parco Lagozza si trasforma nel cuore pulsante della tradizione della Valceresio con la Gara Internazionale del Boscaiolo, raduni d’epoca, mercatini e concerti imperdibili – Tutte le informazioni

Briosco – A Briosco torna la Sagra della Luganega: tre giorni di sapori autentici, musica e tradizione brianzola. La Pro Loco Briosco presenta la quarta edizione dell’evento dedicato alla valorizzazione della Luganega di Monza (PAT), eccellenza gastronomica della Lombardia.L’appuntamento è fissato per il 12, 13 e 14 giugno 2026 presso l’area mercato “Campagnola” di Briosco (MB) – Tutte le informazioni

Caronno Varesino – Spätzle, canederli e i balli della tradizione: a Caronno Varesino tre giorni si Sagra Tirolese. Da venerdì 12 a domenica 14 giugno l’area feste di via Macchi ospita l’evento organizzato dalla Pro Loco con i piatti della tradizione e lo spettacolo del gruppo folcloristico Volkstanzgruppe Oberrasen – Tutte le informazioni

Casciago – A Morosolo arriva il quiz show “Il Cervellone”: una sfida a squadre tra cultura generale e astuzia. Sabato 13 giugno l’evento all’oratorio di piazza Giovanni XXIII ospita una tappa del celebre gioco multimediale. Le iscrizioni sono già aperte – Tutte le informazioni

Casorate Sempione – Salamella e rock’n’roll: il Casorate Sound Fest 2026 festeggia i 10 anni di Agencas. Dal 12 al 14 giugno la sesta edizione, che coincide con il decimo anno dell’attivissima associazione genitori. Come sempre con tre serate di tribute band, birra, buona cucina e spazio bambini – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – “Un Giorno da Pompiere” torna a Cassano Magnago: tre giorni di festa, simulazioni e solidarietà. Dal 12 al 14 giugno l’Area Feste ospita la quarta edizione della manifestazione solidale promossa dal Comitato “Pompieri del Sempione 245” con simulazioni, concerti e attività per bambini – Tutte le informazioni

Luino – A Luino torna il Mercato Contadino: sapori e prodotti a chilometro zero in piazza Libertà. Domenica 14 giugno appuntamento per l’intera giornata nella piazza dell’imbarcadero. Prodotti freschi, specialità locali e incontro diretto con i produttori del territorio – Tutte le informazioni

Monvalle – Monvalle in festa per la Sagra dell’Alborella: la tradizione torna sul Lago Maggiore. Fine settimana tra gastronomia e ballo liscio al Lido di Monvalle. Appuntamento sabato 13 e domenica 14 giugno – Tutte le informazioni

Ranco – Festa condivisa tra Ranco e la Bruschera in memoria di Stefano Baranzini. Una manifestazione nata per valorizzare le tradizioni locali e la convivialità, nel segno del ricordo di un volontario stimato da tutti – Tutte le informazioni

Sumirago – A Sumirago due giorni di musica live con il SümiRock Summer Fest 2026. Il 12 e 13 giugno all’area feste di via Carducci torna il SümiRock Summer Fest. Sul palco quattro band tra metal, crossover e alternative rock. Spazio anche a famiglie, hobbisti e iniziative per i più piccoli – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – Festa di Santa Maria 2026: tre giorni di musica, cucina e fuochi d’artificio al Parco Pratone. Dal 12 al 14 giugno Venegono Superiore si anima con la tradizionale festa patronale organizzata dalla Proloco e dal Gruppo Alpini: country dance, tributo ai Pinguini Tattici Nucleari e spettacolo pirotecnico finale. – Tutte le informazioni

MUSICA

Azzate – Ad Azzate va in scena “Dai Ruggenti ai Roventi”, viaggio tra musica e letteratura degli anni Venti e Trenta. Venerdì 12 giugno alle 21 il gruppo Grande Orfeo propone uno spettacolo tra jazz, Art Déco e letteratura del periodo tra le due guerre. Sul palco musicisti e interpreti guidati da Mario Chiodetti. Ingresso libero – Tutte le informazioni

Varese – Musica colta e musica popolare dialogano nel concerto “Terra” a Biumo Superiore. L’appuntamento con il Quartetto Dvorak è per domenica 14 giugno (ore 21) nella chiesa di San Carlo. Organizza la sezione varesina di Italia Nostra – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Musica nella chiesa di San Vito a a Somma Lombardo: concerto per organo e violino nella chiesetta di via Mameli. Un appuntamento proposto dalla parrocchia di Sant’Agnese e dall’associazione Amici della Chiesa di San Vito ODV. – Tutte le informazioni

Gallarate – The Sound of Peace, tre concerti per celebrare il valore della pace a Gallarate, Legnano e Gazzada Schianno. Tre appuntamenti tra giugno e luglio con il Coro e l’Orchestra Sinfonica Amadeus dedicati a pace, dialogo e speranza. Al fianco dell’associazione la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Cocquio Trevisago – L’arte interroga l’ambiente: a Caldana di Cocquio Trevisago arriva la mostra “Natura! Natura!”. Dal 6 al 14 giugno il Teatro Soms ospita le opere del collettivo Contemporary Arte&Ambiente. All’inaugurazione l’intervento del direttore del Parco Campo dei Fiori sugli impatti del cambiamento climatico – Tutte le informazioni

Viggiù – Al Museo Butti di Viggiù torna Caleidoscopio: oltre 70 studenti di Brera in mostra con “Contaminazioni”. Dal 14 giugno al 30 agosto la quarta edizione del progetto nato dalla collaborazione tra l’Accademia di Belle Arti di Brera e il Museo Butti | Contemporanea. Pittura, scultura, grafica e installazioni in dialogo con la storia e l’identità del territorio – Tutte le informazioni

INCONTRI

Varese – Scuola, sport e disabilità: a Varese un convegno sulle strategie contro bullismo e disagio giovanile. L’appuntamento, promosso da Noi Moderati, si terrà sabato 13 giugno alla Sala Montanari. Tra gli ospiti la senatrice Giusy Versace, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore – Tutte le informazioni

La Testimonianza – La storia di Simone. Cura e coscienza al confine della vita. Dal lutto personale all’incontro con Simone, giovane segnato da un ictus: un racconto che intreccia dolore, speranza e testimonianze ai confini tra vita e morte, alla ricerca di un senso oltre la sofferenza – Tutte le informazioni

Angera – Angera riscopre Teresa Ciceri Castiglioni, la scienziata che collaborò con Alessandro Volta. Domenica 14 giugno al Civico Museo Archeologico un incontro sulla scienziata e agronoma nata ad Angera che contribuì alla scoperta dell’aria infiammabile e fu tra le protagoniste dell’introduzione della coltivazione della patata in Lombardia – Tutte le informazioni

Castelveccana – A Caldè un fine settimana in musica con “Dolce Harmonia”. Ospite anche Vince Tempera. Il 12, 13 e il 14 giugno il pittoresco borgo torna a riempirsi di note e colori. Per il secondo anno consecutivo prende vita il festival dedicato alla musica con ospiti e generi diversi – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Musica in Villa verso i 50 anni: a Gazzada Schianno dodici concerti tra grandi interpreti, jazz e operetta. Dal 13 giugno all’8 agosto torna la storica rassegna estiva. Ad aprire il cartellone sarà il violinista Giuliano Carmignola con i Cameristi del Verbano. A settembre fuori programma con la Rassegna bandistica – Tutte le informazioni

Leggiuno – Musica e solidarietà: concerto benefico con il Lions Club all’Eremo di Santa Caterina. Sabato 13 giugno l’iniziativa promossa dai Lions insieme alla Corale Amadeus di Cuvio per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa del Medio Verbano e della Fondazione Asilo Mariuccia – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Cadegliano Viconago – Al via la XVI edizione di Cadegliano Festival Piccola Spoleto con “Il Movimento Elementare”. La kermesse è inserita nel grande circuito di Terra e Laghi Festival. Sabato 13 giugno al Cortile Luigi Bello lo spettacolo di prosa con Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti – Tutte le informazioni

Cadegliano Viconago – Gabriele Vacis in scena al Cadegliano Festival – Piccola Spoleto con “Meditazione sul cibo”. Sabato 13 giugno alle h 21.00 a Villa Menotti l’artista con gli attori della compagnia Poem con scenografia e allestimento di Roberto Tarasco, lo spettacolo di teatro prosa – Tutte le informazioni

Cadegliano Viconago – Terra e Laghi Festival a Cadegliano Viconago con “Il Segreto del Bosco”. Domenica 14 giugno alle ore 18.30 a Villa Menotti lo spettacolo per bambini e famiglie, con Claudio Massimo Paternò, Ladislava Laura Dujsikova, Ingrid Monacelli, testo di Claudio Massimo Paternò ed Eleonora Cecconi e regia di Claudio Massimo Paternò – Tutte le informazioni

Duno – La Pro Loco di Duno festeggia i 60 anni con lo spettacolo del Corpo Musicale Gaviratese. Appuntamento sabato 13 giugno all’Area Chiosco di via Sonzini per lo spettacolo musicale che inizierà alle 20.30 – Tutte le informazioni

Lavena Ponte Tresa – La magia di Peter Pan all’Anfiteatro di Lavena Ponte Tresa per il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto. L’evento vede protagonisti assoluti gli allievi del corso bambini, che sotto la guida esperta di Arianna Rolandi daranno vita ai celebri personaggi nati dalla penna di James Matthew Barrie – Tutte le informazioni

Orino – Serata di musica e cabaret in piazza a Orino con il Duo The Men in Black. Sul palco saliranno Renato Furigo, voce del gruppo, e Mauro Guarneri, voce e pianoforte, protagonisti di uno spettacolo che unisce intrattenimento e musica attraverso un repertorio capace di attraversare diverse epoche e generi – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Laveno Mombello – Alla scoperta delle origini di Mombello: tornano i trekking guidati di “Due passi in compagnia”. Sabato 13 giugno il nuovo itinerario promosso dalla Pro Loco tra archeologia, natura e vicende storiche locali. Un viaggio che parte dal Parco della Torbiera fino alla salita alla Rocca – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Dal Parco Valle del Lanza a Castiglione Olona in bicicletta tra natura, storia e archeologia industriale. Domenica 14 giugno escursione gratuita di 20 chilometri lungo le ciclopedonali Ti-Ciclo-Via e Move On. Un percorso guidato tra cave storiche, ferrovia della Valmorea, mulini, industrie e biodiversità del territorio, accompagnati da Archeologistics e dalle Guardie Ecologiche Volontarie – Tutte le informazioni

Ispra – Tour in bici con le guide nel Parco della Quassa tra Ispra, Ranco e Angera. Domenica 14 giugno un percorso di circa trenta chilometri tra sentieri, strade sterrate e panorami sul Lago Maggiore per scoprire uno dei luoghi più affascinanti dal punto di vista ambientale della provincia – Tutte le informazioni

Comerio – I cambiamenti di un bosco ben gestito: a Comerio una visita guidata con ASFO. Sabato 13 giugno dalle 9,30 una camminata gratuita con i responsabili dell’Associazione Fondiaria per visionare gli interventi svolti all’inizio dell’anno e i miglioramenti ottenuti – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “Curiosando in città” torna a Busto Arsizio con cinque itinerari per scoprire storia, arte e segreti del territorio. Da giugno a luglio cinque appuntamenti tra passeggiate guidate e ciclotour. In programma una visita-gioco nel centro storico, attività per famiglie, percorsi dedicati alla toponomastica, all’architettura Liberty e alle torri cittadine – Tutte le informazioni

Cairate – A Cairate un fine settimana tra archeologia e i segreti di “Restauri Rari”. Venerdì sera l’ultimo appuntamento con la rassegna curata da Agostino Alloro nell’ex chiesa dei Santi Ambrogio e Martino, poi spazio al weekend dedicato alla scoperta dei siti Unesco – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Le Giornate dell’Archeologia svelano i segreti del Museo della Collegiata di Castiglione Olona. Domenica 14 giugno il complesso monumentale propone due visite guidate speciali con l’esposizione dei reperti emersi durante gli scavi di archeologia preventiva eseguiti nel 2025 – Tutte le informazioni

Varese – Porte aperte all’Elefante di Bregazzana: domenica una giornata di visite guidate. I volontari dell’associazione Amici di Bregazzana promuovono una giornata di aperture per far conoscere lo straordinario monumento con la guida della dottoressa Renata Castelli – Tutte le informazioni

SPORT

Tradate – Sport e prevenzione a Tradate: nel rione Pineta è tempo di “Fisiorun”. Decima edizione della manifestazione podistica a passo libero che unisce il benessere fisico alla socialità con percorsi da 1,8 a 12 chilometri aperti a tutti i cittadini – Tutte le informazioni

Basket – Gli specialisti del basket 3×3 si sfidano in due giornate infuocate ai campetti del Campus. Venerdì 12 e sabato 13 giugno il torneo organizzato da Varese Basketball e inserito nel principale circuito nazionale della disciplina – Tutte le informazioni