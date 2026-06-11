A Cairate un fine settimana tra archeologia e i segreti di “Restauri Rari”

Un fine settimana all’insegna della cultura, della grande storia e della scoperta del territorio attende Cairate e l’intera Valle Olona, grazie a un doppio appuntamento che unisce l’archeologia ai segreti dei restauri artistici più affascinanti.

Il fine settimana si apre ufficialmente nella serata di venerdì 12 giugno, alle ore 21, con la conferenza di chiusura della dodicesima edizione di “Restauri Rari”. Il celebre e annuale ciclo di incontri, ideato e curato da Agostino Alloro per la Pro Loco Cairate, è diventato nel tempo un punto di riferimento per chi ama viaggiare dietro le quinte degli interventi conservativi più insoliti, complessi e ricchi di fascino del nostro patrimonio. L’appuntamento conclusivo si terrà nella suggestiva cornice dell’Auditorium dell’ex chiesa dei Santi Ambrogio e Martino, situato in Piazza Libertà 10 a Cairate.

I segreti del restauro in un incontro aperto a tutti

L’atto finale di questa rassegna quest’anno porta un titolo che incuriosisce fin dal primo sguardo: “D’altro canto”. A guidare il pubblico tra aneddoti tecnici e scoperte sul campo sarà il relatore Luca Rinaldi, esperto del settore pronto a svelare i dettagli di interventi artistici fuori dal comune. La serata è a ingresso libero e gratuito, pensata per i cittadini e per tutti i curiosi, ma strizza l’occhio anche ai professionisti: per la partecipazione sono infatti previsti crediti formativi professionali destinati agli architetti.

Il weekend si sposta in Valle Olona con le Giornate dell’Archeologia

Nemmeno il tempo di chiudere i taccuini della conferenza che l’attenzione si sposterà, sabato 13 e domenica 14 giugno, sulle Giornate Europee dell’Archeologia. Si tratta di un itinerario culturale di straordinario respiro, pianificato per permettere a residenti e visitatori di riscoprire da vicino la storia millenaria della Valle Olona. Il programma prevede una fitta rete di visite guidate, laboratori didattici studiati appositamente per le famiglie e una serie di aperture straordinarie che coinvolgeranno le eccellenze storico-artistiche e i preziosi siti Unesco presenti sul territorio.

Visite guidate e percorsi al Monastero di Cairate

Il vero cuore pulsing delle iniziative di sabato e domenica a Cairate sarà lo splendido Monastero di Santa Maria Assunta. Per l’occasione di queste giornate speciali, la struttura aprirà le proprie porte a percorsi accompagnati alla scoperta dei segreti e delle vicende storiche che hanno attraversato questo sito millenario. Le visite guidate, aperte a qualunque tipologia di pubblico, dai più piccoli agli appassionati di lungo corso, si terranno in entrambi i giorni in due turni pomeridiani, programmati per le ore 15 e per le ore 17.