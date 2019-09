La Casa in piazza va in trasferta in…fiera

L’obiettivo è di intercettare la massa dei visitatori della Fiera Città di Varese, garantendo l’opportunità di entrare a contatto con le migliori proposte immobiliari offerte dalle nostre agenzie. «Un format di successo come La Casa in Piazza acquisisce ancora maggior appeal grazie alla sua nuova location: lo stand della Camera di Commercio all’interno della Fiera Città di Varese», sottolinea Fabio Lunghi, presidente dell’ente di piazza Monte Grappa che, dopo i riscontri postivi delle scorse edizioni, promuove una manifestazione capace di valorizzare un ambito dove Varese e il suo territorio possono giocare delle carte importanti. «Certo – continua Lunghi –, perché il leit motiv della borsa immobiliare è proprio la qualità della vita che offre il nostro territorio». Un’area geografica che si trova in una posizione strategica, a poca distanza da Milano e dalla Svizzera. Qui l’abitare a misura d’uomo s’abbina alla qualità delle nuove residenze, a prezzi che incontrano le esigenze di tutti i consumatori.

È da questi presupposti che prende spunto, nel realizzare la borsa immobiliare, la sinergia tra la stessa Camera di Commercio, che attraverso la sua azienda speciale PromoVarese organizza l’evento quest’anno denominato La Casa in Fiera, e le associazioni degli agenti immobiliari (Anama, Fiaip e Fimaa) e dei costruttori (Ance). Non manca, poi, l’ormai consueta collaborazione del Consiglio Notarile di Milano, degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio e Varese nonché delle associazioni dei consumatori. Previsto anche il coinvolgimento, nell’ambito dei progetti di orientamento al lavoro, degli studenti del Centro di Formazione dell’associazione C.I.O.F.S Fp Lombardia sede di Varese: alunni del corso operatore ai servizi di promozione e accoglienza-strutture ricettive e del corso Operatore amministrativo segretariale.

Entrando nello stand dell’ente camerale alla Schiranna, da domani 6 a domenica 15 settembre i visitatori della Fiera Città di Varese potranno avvicinarsi alle tante opportunità offerte dal vivere in un’area geografica di indubbia bellezza. In primo luogo, il paesaggio, ma anche la varietà dell’offerta e i prezzi che, a parità di qualità dell’immobile, sono tendenzialmente inferiori rispetto a Milano, che è particolarmente vicina grazie alla fitta connessione ferroviaria. E poi abbiamo il verde dei parchi e l’azzurro dei corsi d’acqua, ambiente ideale per praticare gli sport all’aperto con una vita attiva e green. Di non minor rilievo la presenza dell’aeroporto più importante del Nord Italia, Malpensa, che è in costante crescita e ci permette di essere vicini al mondo, e il miglioramento dei collegamenti via treno con la Svizzera e Como grazie all’operatività del tratto Arcisate-Stabio. «La Casa in Fiera s’inserisce quindi – riprende Lunghi – nella linea d’impegno strategico che vede il nostro ente operare a favore dell’attrattività territoriale in tema di investimenti, turismo e appunto residenzialità».

Non solo, perché accostandosi a La Casa in Fiera nella sua versione in occasione della Fiera Città di Varese si potrà anche ricevere una consulenza specifica sui vari temi legati al mondo della compravendita immobiliare e su come comprare casa in modo sicuro. Non mancherà, infatti, il sempre apprezzato servizio di consulenza gratuita, frutto della collaborazione tra le associazioni dei mediatori, il Consiglio Notarile di Milano e gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Varese e Busto Arsizio.

«Grazie quindi agli organizzatori della Fiera Città di Varese – conclude il presidente Lunghi –, la nostra borsa immobiliare acquisisce ancora maggior rilievo come rassegna dedicata a quel mondo dell’abitare nel suo complesso che riveste un ruolo importante per il sistema economico varesino».