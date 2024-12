Manutenzione in autostrada: chiusure allo svincolo tra Pedemontana, Varese e Gazzada

Sulla A60 Tangenziale di Varese e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 10:00 alle 16:00 di lunedì 16 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano.

In alternativa, entrare a Buguggiate o a Castronno;

-sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, raggiungere Varese attraverso la viabilità ordinaria.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il ramo di immissione sulla Strada Varese-Gazzada (SC5), verso Buguggiate.

In alternativa si consiglia di uscire a Gazzada o a Castronno.