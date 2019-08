Tutto pronto per il ferragosto a Fagnano Olona

La Pro Loco Fagnano Olona organizzano il tradizionale appuntamento del Ferragosto Fagnanese per allietare i cittadini durante i giorni di festa, presso la struttura dell’Area feste in Via De Amicis a Fagnano Olona dal 15 al 17 agosto 2019. Il programma di quest’anno prevedeva tanta musica e squisite prelibatezze dalle ore 19.30 con l’apertura dello stand gastronomico.

I partecipanti potranno divertirsi insieme con grande musica, ballo e intrattenimento tutte le sere dalle ore 21 con:

– 15 agosto – Apertura della festa in grande stile con l’Orchestra I Vandali

– 16 agosto – Spettacolo con il duo Patrizia e Patrizio

– 17 agosto – Gran finale con il divertimento e la simpatia di Marinella e Walter.

Appuntamento fisso anche il pranzo di ferragosto, alle ore 12.30 presso l’area feste, con un ricco menù pensato per grandi e bambini. Il menù per gli adulti (Euro 20) comprende Aperitivo, Paella e Sangria, Frutta, Dessert, Caffè, Acqua. Possibilità di asporto per la Paella (Euro 15). Il menù riservato ai Bambini (Euro 12) prevedere Pasta al ragù o in bianco, Bocconcini di pollo, Patatine fritte, Frutta, Dessert, Acqua naturale e/o gasata. Gradita la prenotazione al Pranzo di Ferragosto al numero 391 7110348.