Traversata del Maggiore, per Salvi sfuma il record ma continua l’impresa

Alle 18 di sabato 3 agosto Alberto Salvi è ancora fermo ad Angera per colpa delle correnti. Chi lo accompagna sul gommone e sulla canoa dice che è stanchissimo ma ancora lucido e vuole finire la traversata.

Da più di 24 ore questo nuotatore sta attraversando per il lungo il Lago Maggiore in una enorme impresa per oltre 60 chilometri.

Per riuscire a battere il record di 24 ore e 2 minuti segnato da un’atleta americana lo scorso anno sarebbe dovuto arrivare a Sesto alle 16.22. Un risultato che è ormai sfumato ma che può comunque essere un’impresa.

Nel caso riuscisse a completare la traversata, sarebbe comunque la seconda persona a farla senza muta e seguendo tutte le regole stabilite dalla Marathon swimming federation. Abbiamo comunque girato un video dove parla Mauro Salvi, il fratello del nuotatore.

Alberto Salvi è stato nella nazionale italiana di nuoto in acque gelide. Ha scelto di fare la traversata più che per battere il record precedente per prepararsi a una possibile traversata del canale della Manica.

Sul gommone che lo accompagna ci sono due giudici accreditati dalla Marathon swimming federation che devono controllare il rispetto delle regole: non deve smettere di nuotare, non può appoggiarsi al gommone, alla canoa o a nessun altra cosa galleggiante e non può essere aiutato. Gli danno da mangiare passandogli il cibo grazie a una boa.