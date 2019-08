Un’alba tutta da ascoltare sul Monte San Salvatore

Un’alba da ascoltare e ammirare sul monte San Salvatore, uno dei luoghi più panoramici del Canton Ticino.

L’appuntamento con il concerto all’alba è per domenica 18 agosto. Il noto violoncellista Claude Hauri, accompagnato da tre giovani talenti del violoncello, Milo Ferrazzini, Leandro Pezzoli e Meli Yamashita, studenti del Dipartimento Pre-College del Conservatorio della Svizzera italiana, proporranno un emozionante viaggio sensoriale che accompagnerà l’ascoltatore dall’oscurità della notte al sorgere del sole, in un affascinante percorso musicale di grande intensità, dai suoni della natura, alle danze ungheresi di Brahms, fino alla funambolica Czardas di Monti.

Per arrivare in vetta si potrà usare la funicolare che effettuerà corse alle 4.30, 4.45 e 5.00, per poter arrivare in tempo per l’inzio del concerto, previsto per le 5.30

A seguire colazione in vetta, e poi la discesa con corse alle 7.30 e alle 8 e poi dalle 9 ogni mezz’ora.

Il costo dell’intero pacchetto (concerto, funicolare e colazione) è di 30 franchi (20 per i titolari di Paradiso Card) e di 15 franchi per i ragazzi dai 6 ai 16 anni.

E’ obbligatoria la prenotazione, telefonando al numero 091 985 28 28 o scrivendo a info@montesansalvatore.ch

In caso di brutto tempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 25 agosto (info tel. 1600)