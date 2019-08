Uyba, il precampionato comincia il 13 settembre

Sono cinque, almeno per il momento, le partite di preparazione al campionato di A1 previste per la Unet E-Work Busto Arsizio, fresca di raduno e di primo allenamento al PalaYamamay di viale Gabardi (QUI l’articolo) con circa 300 tifosi ad applaudire la squadra. La squadra di Lavarini – che in questa prima fase di lavoro sarà affidata al vice tecnico Marco Musso – disputerà la prima partita il prossimo 13 settembre, un venerdì, tra le mura amiche del Palayamamay contro un’altra squadra di A1, il Banca Valsabbina Brescia.

A fine settembre (28-29) invece, le Farfalle affronteranno un quadrangolare a Chiavenna, anche questo al “sapor di Serie A”: contro Gennari e compagne ci saranno infatti le campionesse d’Europa di Novara, il Saugella Team Monza e di nuovo Brescia. Altro torneo il 5/6 ottobre a Novara: oltre a Busto e all’Igor Gorgonzola ci saranno Monza e la Zanetti Bergamo.

Nel frattempo le giocatrici biancorosse hanno scelto i numeri di maglia ufficiali per la prossima stagione, nella quale saranno impegnate anche in Cev Cup, torneo di cui sono le detentrici, e in Coppa Italia.

Ecco l’elenco completo: 1 Washington; 3 Bici; 4 Herbots; 5 Wang; 6 Gennari; 7 Cumino; 8 Orro; 9 Leonardi; 10 Villani; 11 Lowe; 13 Bonifacio; 15 Berti.

Dopo il primo allenamento, le giocatrici a disposizione di Musso sono pronte per una settimana di lavoro: oggi (martedì), dopo pesi e piscina al mattino (al Bfit), le Farfalle si alleneranno con la palla al PalaYamamay dalle 16,30 alle 19,30, stesso collocamento della seduta del mercoledì. Giovedì 22 solo mattino con pesi e piscina al Bfit, venerdì 23 stesso programma per la mattinata mentre al pomeriggio si torna al palasport tra le 16,30 e le 19. Assente in questo caso Leonardi che sarà alla Fiera di Rimini per un evento organizzato dalla Lega. La settimana terminerà con l’allenamento mattutino di sabato (9-11,30) in viale Gabardi.