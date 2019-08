Sorrisi e applausi per il primo giorno della nuova Uyba

Il cammino della Unet E-Work Busto Arsizio nella stagione 2019/2020 è iniziato oggi – lunedì 19 agosto – al PalaYamamay, con il tradizionale raduno e il primo allenamento a ranghi ridotti, ma a porte aperte, aspettando le straniere e il nuovo coach Stefano Lavarini.

Le statunitensi Lowe e Washington e la belga Herbots si uniranno al gruppo dopo gli impegni con le rispettive nazionali, seguite da Lavarini “risucchiato” dall’esperienza come c.t. della Corea del Sud. Dovrebbe raggiungere il gruppo al più presto invece un’altro rinforzo delle Farfalle, la cinese Wang Simin ancora alle prese con le carte del trasferimento.

In viale Gabardi era assente anche la Coppa Cev conquistata lo scorso marzo, ma forse è un segnale a guardare avanti, anche alla prossima edizione della manifestazione europea in cui Busto vuole di nuovo giocare un ruolo da protagonista, come la storia recente impone. Presente al palazzetto invece una bella cornice di pubblico che, dopo aver guardato sfilare le Farfalle, ha potuto scendere sul parquet del PalaYamamaY per scattare selfie e scambiare due parole con le giocatrici. Anche questa una costante piacevole di ogni inizio stagione, in attesa – per le ragazze – di iniziare il lavoro vero che sarà condotto da Marco Musso.