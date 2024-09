Busto Arsizio rende gratuito il servizio di anagrafe a domicilio

Su proposta dell’assessore Cislaghi, la giunta ha deliberato l’esenzione dal pagamento del servizio di anagrafe e stato civile a domicilio. (foto di repertorio)

In particolare, viene mantenuta la gratuità per il servizio a domicilio per la ricezione delle manifestazioni di volontà per la cremazione davanti all’ufficiale dello stato civile, nel caso in cui i dichiaranti siano impossibilitati a recarsi personalmente presso gli uffici comunali.

Viene quindi eliminato l’importo di euro 15,00, a titolo di rimborso spese forfettario, previsto per il servizio di anagrafe a domicilio, con cui è possibile richiedere la carta d’identità, le autenticazioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 o da altre leggi speciali, offerto alle persone residenti o domiciliate nel Comune di Busto Arsizio che non possono raggiungere gli uffici dell’anagrafe per comprovate infermità fisiche o gravi motivi di salute, ospitate nell’ambito del territorio cittadino in case di cura, case di riposo, RSA; sottoposte a provvedimenti giudiziari di restrizione in questo Comune.

Nel prendere la decisione, che dimostra una particolare attenzione nei confronti delle persone più fragili, la giunta ha considerato che il gettito complessivo del servizio di anagrafe a domicilio può definirsi esiguo (stimabile in circa 2.000 Euro annui).