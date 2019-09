A Cerro e Varese il film su Chiara Ferragni presentato a Venezia

Tra red carpet “social”, stroncature critiche, manifestazioni d’amore dei “Ferragnez” (La coppia Ferragni – Fedez, con il figlio Leone), uno degli eventi più chiacchierati del 76esimo festival di Venezia è stato “Unposted” il film documentario su Chiara Ferragni, che ha riempito i social e i giornali per diversi giorni. Una pellicola che non farà parte della regolare programmazione nelle sale, ma farà solo parte di eventi speciali.

Due di loro, però, saranno nelle nostre zone nei giorni 17,18 e 19 settembre.

Il primo è a Varese: il MIV lo proietterà infatti il 17,18 e 19 settembre per un evento che si preannuncia sold out, e le cui prenotazioni sono già iniziate, sul sito del cinema. Il secondo è al The Space di Cerro Maggiore: anche qui sono partite le prenotazioni on line.

Il documentario, firmato da Elisa Amoruso e con protagonista assoluta la stessa Ferragni, dura 88 minuti.

Chiara Ferragni, 31 anni, di Cremona anche se ormai il suo tempo lo vive tra Los Angeles e Milano, 15 milioni di follower, secondo la rivista Forbes è la prima influencer al mondo nel campo della moda: in ogni caso, in pochissimo tempo è diventata un’icona di stile, di eleganza, di vita per milioni di ragazze e ora ha diversi prodotti di cosmesi a suo marchio, una marca di abbigliamento con il suo nome, e persino un pupazzo Trudi con le sue sembianze. L’anno scorso ha sposato il rapper italiano Fedez, da cui ha avuto un figlio, Leone.

