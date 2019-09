Nuovo accordo per l’atletica al centro sportivo “Gianni Brera”

Si aggiunge un altro importante tassello al progetto avviato dall’Amministrazione comunale di Pero in collaborazione con Sportland, Società che ha in gestione il centro sportivo “Gianni Brera”, affinché questa struttura diventi sempre più un luogo dove praticare attività fisica a trecentosessanta gradi.

In questo senso uno degli “asset” storici del centro Gianni Brera è l’atletica leggera che gode in zona di un numero assai significativo di appassionati di tutte le età. Alla luce di ciò acquista un particolare significato l’accordo concluso in questi giorni tra la G.S. Pero attraverso il suo amministratore unico Mauro Carrano e la Riccardi Academy, società di Atletica Leggera, presieduta dal signor Massimo Dentali, e particolarmente conosciuta nel settore.

L’intesa è stata raggiunta presso il Comune di Pero, a riconferma di come l’Amministrazione comunale di concerto con le realtà sportive attive sul territorio, è impegnata fattivamente nel rendere sempre più fruibile in modo trasversale il ‘Gianni Brera’.

“L’accordo sottoscritto – sottolinea il Sindaco Maria Rosa Belotti – avrà come primo risultato tangibile l’organizzazione di due giornate di ‘open day’ durante le quali saranno allestiti dei gazebo informativi, così che tutti i bambini interessati potranno avvicinarsi a questa disciplina sportiva”.

Giovedì 19 e martedì 24 settembre presso il ‘Gianni Brera’ dalle 17.00 alle 19.10 sono le date scelte per far provare l’emozione dell’atletica leggera ai bambini desiderosi di sfidare il cronometro e di volare col salto in lungo.

“Siamo tutti estremamente soddisfatti per il raggiungimento di quest’intesa – fanno sapere anche dalla GS Pero e dalla Riccardi Academy – perché l’intento di tutti i soggetti coinvolti è teso a promuovere ed educare i più giovani ad uno sport così nobile come l’atletica leggera”.