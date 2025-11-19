Varese News

Sport

Varesina sconfitta 1-0 dal Club Milano: termina il cammino in Coppa Italia

A Pero i milanesi vincono con il minimo scarto grazie alla rete di Rigo e si qualificano ai quarti di finale

varesina club milano

Termina agli ottavi di finale il cammino di Coppa Italia di Serie D per la Varesina. Ad accedere ai quarti è il Club Milano, che ha sfruttato il fattore campo per imporsi 1-0 e proseguire così il cammino della competizione nazionale. Per le fenici una sconfitta che porta all’eliminazione dalla Coppa ma che permetterà ora di concentrarsi al meglio sul campionato, dove c’è una situazione difficile di classifica da risollevare.

Al “Gianni Brera” di Pero a decidere l’incontro a favore dei milanese è stata l’incornata vincente di Rigo su azione d’angolo dopo la sponda di Marzupio. La Varesina ha sfiorato il vantaggio poco prima con una traversa di Baud Banaga, ma nella ripresa non è riuscita a mettere a segno il gol che avrebbe rimesso in equilibrio il match.

La squadra di mister Spilli (oggi ancora in tribuna per squalifica e sostituito da Mavillo Gheller in panchina) tornerà in campo domenica 23 novembre all’Elmec Solar Stadium in cerca della prima vittoria casalinga di stagione contro la Virtus Ciserano Bergamo, che in Coppa Italia era stata battuta 4-1.

Club Milano – Varesina 1-0 (1-0)
Marcatori: p.t. 43’ Rigo (CM)
CLUB MILANO (4-2-3-1): Taliento, Autiero (19’ st Di Nella), Rigo, Marzupio, Maurizii; Restelli, Tonon (40’ st Bernacchi); Vedovati, Marchetti (26’ st Zappa), Pozzi (34’ st Arpino); Mangiameli (19’ st Busato). A disposizione: Dieci, Bernacchi, Mereghetti, Ientile, Magrini. All: Scavo
VARESINA (4-2-3-1): Bovi, Ornaghi (40’ st Grassi), Alari (21’ st Chiesa), Cavalli (1’ st Caverzasi), Vaz; Valisena, Andreoli (1’ st Rosa); Baud Banaga, Guri, Larhrib (19’ st Costantino); Franzoni. A disposizione: Lorenzi, Miconi, Serraglia, Grassi, Testa. All: Gheller (Spilli squalificato)
Arbitro: Atanasov di Verona (Gherela e Rossetto)
Ammoniti: Baud Banaga (V), Marzupio (CM)
Note: campo sintetico, clima freddo. Angoli: 3-5. Recupero: 0’+4’

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.