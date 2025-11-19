Varesina sconfitta 1-0 dal Club Milano: termina il cammino in Coppa Italia

Termina agli ottavi di finale il cammino di Coppa Italia di Serie D per la Varesina. Ad accedere ai quarti è il Club Milano, che ha sfruttato il fattore campo per imporsi 1-0 e proseguire così il cammino della competizione nazionale. Per le fenici una sconfitta che porta all’eliminazione dalla Coppa ma che permetterà ora di concentrarsi al meglio sul campionato, dove c’è una situazione difficile di classifica da risollevare.

Al “Gianni Brera” di Pero a decidere l’incontro a favore dei milanese è stata l’incornata vincente di Rigo su azione d’angolo dopo la sponda di Marzupio. La Varesina ha sfiorato il vantaggio poco prima con una traversa di Baud Banaga, ma nella ripresa non è riuscita a mettere a segno il gol che avrebbe rimesso in equilibrio il match.

La squadra di mister Spilli (oggi ancora in tribuna per squalifica e sostituito da Mavillo Gheller in panchina) tornerà in campo domenica 23 novembre all’Elmec Solar Stadium in cerca della prima vittoria casalinga di stagione contro la Virtus Ciserano Bergamo, che in Coppa Italia era stata battuta 4-1.

Club Milano – Varesina 1-0 (1-0)

Marcatori: p.t. 43’ Rigo (CM)

CLUB MILANO (4-2-3-1): Taliento, Autiero (19’ st Di Nella), Rigo, Marzupio, Maurizii; Restelli, Tonon (40’ st Bernacchi); Vedovati, Marchetti (26’ st Zappa), Pozzi (34’ st Arpino); Mangiameli (19’ st Busato). A disposizione: Dieci, Bernacchi, Mereghetti, Ientile, Magrini. All: Scavo

VARESINA (4-2-3-1): Bovi, Ornaghi (40’ st Grassi), Alari (21’ st Chiesa), Cavalli (1’ st Caverzasi), Vaz; Valisena, Andreoli (1’ st Rosa); Baud Banaga, Guri, Larhrib (19’ st Costantino); Franzoni. A disposizione: Lorenzi, Miconi, Serraglia, Grassi, Testa. All: Gheller (Spilli squalificato)

Arbitro: Atanasov di Verona (Gherela e Rossetto)

Ammoniti: Baud Banaga (V), Marzupio (CM)

Note: campo sintetico, clima freddo. Angoli: 3-5. Recupero: 0’+4’