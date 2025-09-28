I voti del Varese: “Big Rom” domina, terzo gol in otto giorni per Guerini
Tentoni cresce di condizione e importanza nel gioco della squadra. De Ponti da un gran lavoro sporco, Cogliati "tradisce" dal dischetto
CLUB MILANO – VARESE | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 6,5: Oggi convincente. Prima due parate importanti, nel finale anche delle uscite che danno sicurezza
MARANGON 6,5: Conferma le buonissime prestazioni offerte nelle passate partite. Sempre attento e nella posizione giusta
BERTONI 6,5: Esordio da titolare positivo per il centrale di Buguggiate. Tante giocate con esperienza e sicurezza
BRUZZONE 6,5: Continua a guidare la difesa con la classica tenacia. Altra prestazione senza macchie
BERBENNI 6,5: Fa il compito dietro e davanti spinge molto bene. Romero ringrazia per l’ottimo cross dell’1-0
DE PONTI 6,5: Fa tanto lavoro sporco, ma arriva su tutti i palloni. Molto importanti per gli equilibri della squadra
TENTONI 7: Tocca mille palloni e mai in maniera banale. In crescita costante
Malinverno 6: Dentro nel finale per metterci grinta
PALESI 6,5: Punto di riferimento della squadra in campo, sia per le coperture difensive sia per gli schemi d’attacco
GUERINI 7: Terza gara di fila a segno e terzo gol in una settimana. Oltre a quello, tante giocate belle e importanti
Pliscovaz s.v: Pochi minuti nel recupero
ROMERO 7: Domina fisicamente sugli avversari e segna ancora. E pensare che al momento è poco più che a mezzo servizio
Costante 6: Entra negli ultimi minuti, alterna qualche bella chiusura a un paio di fallo ingenui
COGLIATI 6: Sbaglia il rigore che avrebbe potuto aprire la gara e per questo prende mezzo punto in meno. La prestazione, per voglia e abnegazione, è più che positiva
Qeros s.v: Si vede poco
