I voti del Varese: “Big Rom” domina, terzo gol in otto giorni per Guerini

CLUB MILANO – VARESE | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6,5: Oggi convincente. Prima due parate importanti, nel finale anche delle uscite che danno sicurezza

MARANGON 6,5: Conferma le buonissime prestazioni offerte nelle passate partite. Sempre attento e nella posizione giusta

BERTONI 6,5: Esordio da titolare positivo per il centrale di Buguggiate. Tante giocate con esperienza e sicurezza

BRUZZONE 6,5: Continua a guidare la difesa con la classica tenacia. Altra prestazione senza macchie

BERBENNI 6,5: Fa il compito dietro e davanti spinge molto bene. Romero ringrazia per l’ottimo cross dell’1-0

DE PONTI 6,5: Fa tanto lavoro sporco, ma arriva su tutti i palloni. Molto importanti per gli equilibri della squadra

TENTONI 7: Tocca mille palloni e mai in maniera banale. In crescita costante

Malinverno 6: Dentro nel finale per metterci grinta

PALESI 6,5: Punto di riferimento della squadra in campo, sia per le coperture difensive sia per gli schemi d’attacco

GUERINI 7: Terza gara di fila a segno e terzo gol in una settimana. Oltre a quello, tante giocate belle e importanti

Pliscovaz s.v: Pochi minuti nel recupero

ROMERO 7: Domina fisicamente sugli avversari e segna ancora. E pensare che al momento è poco più che a mezzo servizio

Costante 6: Entra negli ultimi minuti, alterna qualche bella chiusura a un paio di fallo ingenui

COGLIATI 6: Sbaglia il rigore che avrebbe potuto aprire la gara e per questo prende mezzo punto in meno. La prestazione, per voglia e abnegazione, è più che positiva

Qeros s.v: Si vede poco

