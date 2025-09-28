Il Varese vince in casa del Club Milano: “Un po’ di sofferenza ma conta il risultato”

CLUB MILANO – VARESE 1-2 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

DIEGO VERDINI (Viceallenatore Varese): Successo arrivato con un po’ di sofferenza, però come ci hanno abituato i ragazzi, in questo bisogna fargli subito i complimenti perché arrivare da un ciclo di tre partite non è mai facile. Siamo riusciti ad andare col doppio vantaggio e poi negli ultimi minuti un po’ in affano, però siamo riusciti a portarla a casa e questo ci deve dare grande energia e stimolo per continuare al meglio. Quel che resta sono i nove punti ottenuti in una settimana che, insomma, ci devono dare una carica incredibile, di venire al campo ancora con più voglia, ancora con più determinazione per provare ad andarci a prendere tutto su ogni campo. Non sarà mai facile, ma ora abbiamo la possibilità di recuperare un po’ di energie con una settimana tipo. Di sicuro davanti abbiamo delle qualità tecniche e il campo bello ci può aiutare. Sappiamo che quando arriva la palla lì possiamo trovare delle giocate di qualità e, con l’aiuto poi di tutta la squadra che alza il baricentro, sappiamo che il gol può arrivare. Lo dobbiamo cercare insistentemente, come abbiamo fatto molto bene nel primo tempo. Soprattutto, siamo stati bravi a continuare a rimanere in partita concentrati, nonostante il rigore sbagliato non ci abbia fatto calare l’attenzione. Questo è stato, a mio avviso, un bel segnale non solo dei giocatori davanti, ma di tutta la squadra nel lavorare dietro. Anche a livello tattico, avevamo messo in conto che il Club Milano potesse cambiare qualcosa, ma siamo stati bravi a interpretare il piano gara e a fare un primo tempo ottimo con importanti occasioni.

GIUSEPPE SCAVO (Allenatore Club Milano): Eravamo un po’ Davide contro Golia, però non posso dire niente. Abbiamo giocato alla pari contro la corazzata del girone e sicuramente abbiamo sofferto qualche loro attacco, ma abbiamo combattuto. La differenza l’hanno fatta i singoli e gli episodi. Noi siamo mancati nell’esecuzione in area perché siamo arrivati tante volte. Dobbiamo ripartire da qua e capire che magari anche con gli altri bisogna fare la stessa partita che abbiamo fatto col Varese, perché secondo me oggi abbiamo comunque giocato alla pari contro una squadra che giocherà per arrivare prima. Il Varese? Ha tre giocatori fuori categoria davanti, la differenza l’han fatta i giocatori e ci sta. Quello che non ci è mancato è stato il carattere. Dobbiamo soffrire, pensando che è la terza partita, pensando che abbiamo fuori il giocatore più rappresentante, pensando che siamo un gruppo di giovani, con un 2008 davanti che non aveva mai giocato. Non posso dire niente ai miei. Sicuramente sono incazzato nero perché ho perso ancora, e spero che la squadra sia incazzata, non dico quanto me, ma almeno si avvicini alla mia incazzatura. Se fai prestazioni del genere e uscire senza punti vuol dire che devi essere incazzato. Io giocherei domani mattina, non aspetterei un sabato. Oggi il Varese nell’esecuzione è stato superiore a noi e la differenza la fanno gli episodi, la fanno l’esecuzione.

LUCA PALESI (centrocampista Varese): Quel che conta è il risultato. Sicuramente dobbiamo migliorare questa cosa perché non possiamo soffrire sempre tutte le partite. Anche oggi, gli ultimi cinque minuti con un po’ più di lucidità potevamo gestire meglio la palla e portare a casa magari una porta inviolata e soffrire di meno, però ci sta. L’importante è fare nove punti. Ce l’abbiamo fatta. Adesso recuperiamo un po’ di energia e pensiamo a domenica. Dobbiamo migliorare anche la fase finale perché anche oggi gli ultimi dieci minuti stare lì in area e poi non si sa cosa succede, buttare via magari due punti, oggi ci rodeva un po’. Dobbiamo lavorare con questa mentalità, questa voglia di combattere su tutti i palloni che ci sta portando dei frutti. Abbiamo un momento dove soffriamo, però io vedo un gruppo e una squadra che è allenata anche alla sofferenza.

