Alla guida ubriaco, denuncia e auto sequestrata

Guidava su viale Milano sbandando ogni tre per due e qualcuno ha dato l’allarme. Alla fine è venuto fuori che l’uomo era ubriaco ed è finito dunque nei guai.

È successo domenica sera, sul posto è intervenuta la Volante della Polizia di Gallarate, che ha intercettato la Peugeot. Alla guida, un 46enne peruviano residente a Busto Arsizio, sudato e con occhi lucidi, in stato confusionale.

Grazie all’ausilio di una pattuglia dei Carabinieri è stato immediatamente effettuato l’alcoltest, che ha rivelato che il tasso di alcol nel sangue era abbondantemente sopra 1,5 grammi per litro. Risultato: auto sequestrata, ritiro della patente e della carta di circolazione dell’auto, denuncia penale per guida in stato d’ebbrezza.