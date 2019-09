Ancora guai per la rapinatrice seriale

Era finita in caserma per via di un tratto di matita: la sua vittima, un abile ritrattista, aveva composto l’identikit fornito ai carabinieri di suo pugno dopo essere stato derubato. Ora per la donna arrivano altri guai, una denuncia.

Alcune settimane addietro i carabinieri della Stazione di Samarate erano riusciti ad identificarla grazie al fatto che la sua vittima era un artista esperto in ritratti e che pertanto era riuscito a ricostruire al meglio il volto della “rapinatrice”.

La medesima donna ora è stata nuovamente denunciata per un altro ed ulteriore reato, commesso nei primi giorni di settembre nella zona di confine tra i comuni di Gallarate e Samarate.

Anche in questo caso nei suoi confronti sono stati raccolti univoci e gravi indizi di colpevolezza rispetto al furto con strappo di una collana in oro, del valore complessivo di circa 10 mila euro, consumato ai danni di un 60enne a cui l’avvenente e giovane ladra – 25enne pluripregiudicata – si è avvicinata proponendo un incontro galante, proseguendo con un “caloroso” abbraccio che le ha consentito di asportare il prezioso gioiello.