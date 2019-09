Auto fuori strada nella notte, ferita una persona

È uscita di strada con la propria auto ed è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave. È accaduto intorno alle 3, nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 settembre, in via Verdi a Cairate, poco dopo il Ponte. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorsi del 118, allertati da una chiamata che sembrava presagire condizioni più gravi per la donna di 36 anni rimasta ferita. La donna è stata trasportata all’ospedale di Legnano, ma per fortuna non si trova in pericolo di vita.