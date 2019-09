“Beauty lab” in piazza a Solbiate

L’Associazione Tutti Insieme per Solbiate presenta l’evento sfilata “Beauty Lab”.

Una serata all’insegna del fashion a 360°, che vede la Donna protagonista.

Un’occasione ideata per esaltare lo stile d’abbigliamento femminile, bijoux e hair and makeup.

Una proficua collaborazione che nasce da stime reciproche di donne e commercianti solbiatesi che uniscono i loro talenti ed esperienze in un unico Laboratorio.

Tanti sono gli sponsor che hanno partecipato per rendere possibile questo evento. Sarà presente anche vari stand di street food e musica. Appuntamento sabato 14 settembre dalle ore 18.30 in Piazza Lumaca a Solbiate Arno.

Le donne che hanno collaborato per rendere tutto magnifico sono: D.V.Na boutique, Yesbijoux, fioristeria, shambhalla head spa, du bai bar, è un nuovo negozio distacco.