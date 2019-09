Busto Garolfo rinnova con una corsa il gemellaggio con la Lucania

È nel segno dello sport la Festa del Gemellaggio di Busto Garolfo.

Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre, Busto Garolfo rinnova il sodalizio con la comunità di Senise (Potenza) e lancia la prima edizione della prima Corsa podistica del gemellaggio, gara podistica non competitiva sulla distanza di 7 km il cui ricavato sarà destinato all’associazione Hakuna Matata impegnata nel campo educativo dei ragazzi.

Organizzata dal Gruppo San Rocco per il Gemellaggio con il patrocinio dei due Comuni, in collaborazione con il Gruppo Anziani e pensionati, ProLoco, Avis Legnano e Acli Bustesi e con il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, la festa propone al parco comunale Falcone e Borsellino tre giorni di buon cibo e musica con la prima edizione della corsa (venerdì 6) e la celebrazione della messa solenne in onore di San Rocco (domenica 8).

«Quest’anno abbiamo voluto arricchire il programma con un’iniziativa sportiva e solidale al tempo stesso», spiega il presidente del Gruppo San Rocco per il Gemellaggio, Prospero Roseti. «Lo sport è occasione di aggregazione, di socialità e di condivisione: tre elementi che sono propri del gemellaggio che la comunità di Busto Garolfo ha siglato con Senise oramai 42 anni fa. Insieme abbiamo percorso un cammino di conoscenza che ha rafforzato le radici di amicizia. In questo, la solidarietà non è mai venuta meno: così abbiamo deciso di dedicare la prima corsa del gemellaggio ad un realtà molto attiva sul nostro territorio che opera in ambito educativo e di promozione umana».

In questo percorso, la Bcc ha confermato il proprio sostegno attivo. «Il gemellaggio affonda le proprie radici nella storia della comunità di Busto Garolfo: da quando, a partire dagli anni Sessanta, molte famiglie di Senise decisero di spostarsi a Busto Garolfo alla ricerca di un lavoro e condizioni di vita migliori», ricorda il presidente della Bcc Roberto Scazzosi. «Quel fenomeno migratorio si è trasformato in occasione di crescita e di sviluppo. Ed è diventato amicizia tra due comunità separate da oltre 900 km. Con la festa del gemellaggio ricordiamo anche un pezzettino di storia della nostra Bcc, una banca che si è sempre posta al fianco del proprio territorio e della propria comunità per creare le condizioni di sviluppo e crescita economica, culturale e sociale».

Il programma della manifestazione si apre venerdì 6 settembre alle 18 al parco comunale Falcone e Borsellino di via Mazzini. La partenza della prima Corsa del Gemellaggio è prevista dalle 20 (fino alle 20.30): la prova si sviluppa su un circuito cittadino da 3,5 km da percorrere due volte; per le iscrizioni (5 euro gli adulti i e 2 euro i bambini fino agli 11 anni) è possibile rivolgersi direttamente al parco dalle 19 (informazioni Alessandro Gubin 347.6892659 e Roberto Raimondi 331.7955229). Durante la serata è in funzione il servizio bar ristorante.

Sabato 7 settembre alle 19 apre il servizio bar e ristorante; dalle 21 serata danzante con Piero Capuano. Domenica 8 settembre, alle 11 la messa solenne nella chiesa parrocchiale. Al termine, con il corpo musicale Santa Cecilia, corteo al parco comunale per i saluti delle autorità; quindi il pranzo sociale con i piatti tipici della tradizione lombarda e lucana. Dalle 20 servizio bar e ristorante con serata danzante con Gae e Mary; quindi estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi “San Rocco 2019”.