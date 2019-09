Camion urta un vecchio edificio, chiusa la via Gasparotto

La strada di via Gasparotto è stata chiusa in seguito ad un incidente stradale all’altezza del semaforo (nei pressi dell’ospedale). Un grosso camion ha urtato contro uno dei vecchi edifici compromettendone la struttura.

Per precauzione e per valutare la dimensione del danno la polizia locale di Varese ha chiuso la strada. Sul posto anche i vigili del fuoco e i tecnici comunali. Si segnalano lunghe code in entrata e in uscita dalla città.

Disagi al trasporto pubblico

Intorno alle 11 Autolinee Varesine informa che anche le linee extraurbane per Azzate (D), Carnago/Castelseprio (N27), Galliate/Villadosia (N24) e Arona (N25) non possono percorrere via Gasparotto. Temporaneamente sono state soppresse le fermate di viale Borri-banca Intesa, via Gasparotto (ospedale) e via Gasparotto (ex Malerba). Il forte traffico deviato su viale Borri e viale Europa causa forti rallentamenti sulle linee urbane E, A.