Il Comune ordina la demolizione dell’immobile colpito dal camion

Il Comune di Varese ha inviato nel primo pomeriggio un’ordinanza ai due proprietari dell’immobile danneggiato dall’incidente di via Gasparotto.

“Si ordina – dice il testo del documento – di rimuovere immediatamente, ciascuno per quanto di diretta competenza, la porzione di fabbricato in distacco e di porre in essere senza indugio tutti gli ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza del fabbricato e l’eliminazione di ogni fonte di pericolo per la pubblica e privata incolumità”.

L’intervento è legato a motivi di sicurezza dopo che questa mattina un camion ha urtato un pilastro di un fabbricato. La strada rimane al momento chiusa nella corsia in uscita dal centro di Varese verso viale Europa, mentre il traffico dei veicoli nell’altro senso di marcia – anch’esso interrotto in un primo momento – è ripreso sin dalle ore 13.00.

A giustificare il provvedimento, come spiega la stessa ordinanza, è stato il fatto che “il personale tecnico dell’Area X Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti e i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno rilevato una grave compromissione della struttura portante con evidente rischio di caduta sulla prospiciente sede stradale, importante arteria di collegamento cittadino con elevata percorrenza veicolare”.