Una camminata che fa bene al cuore nel centro di Gallarate

Soroptmist International Club Busto Arsizio da sempre vicino ai problemi delle donne in quanto associazione di sole donne impegnate in attività professionali e molto attento alla sensibilizzazione contro la violenza, si dedica da anni anche alla medicina di genere.

Per questo domenica 22 settembre ha organizzato una camminata non competitiva per le vie di Gallarate, con ritrovo alle 10 in piazza Libertà, al termine della quale verrà consegnato un defibrillatore alla cittadinanza. Al termine della manifestazione verranno anche distribuiti alcuni gadget. L’iniziativa ha ilpatrocinio del Comune di Gallarate e anche di Federfarma. Durante la mattinata allo stand allestito in piazza si potrà misurare la pressione e ascoltare esperti che daranno consigli sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Di seguito la nota inviata dalla presidente del sodalizio Marinella Fusi