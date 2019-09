Una camminata di socializzazione nella settimana della mobilità

Una camminata a 6 zampe: anche Gerenzano partecipa alla settimana europea della mobilità, la “European Mobility Week”. Il comune ha infatti organizzato, nella mattinata di domenica 29 settembre e in collaborazione con l’associazione Etologia Consapevole, una camminata a scopo sociale nel contesto urbano delle vie di Gerenzano e immergendosi nella natura del Parco degli Aironi.

Un’iniziativa che include la presenza dei cani domestici dei partecipanti, con l’obbligo di guinzaglio e museruola. Gerenzano contribuisce così alla settimana finalizzata alla sensibilizzazione e al supporto dello spostamento ecologico, con un evento singolare, divertente e adatto a tutti. L’organizzazione è a cura delle Dottoresse Emmanuela Diana e Ester Diana, di Etologia Consapevole.

Il ritrovo per tutti è presso la piazza XXV aprile alle ore 11.30: la passeggiata avrà durata di un’ora circa, con arrivo previsto per le 12.30 al Parco degli Aironi. Vi sarà la possibilità di pranzare insieme presso il parco, usufruendo del sacchetto picnic al costo di 6 euro, e con la possibilità di acquistare anche la doggy bag, al prezzo di 3 euro. La partecipazione all’evento è gratuita e in caso di maltempo, la camminata verrà sospesa.