Prima Categoria, Solbiatese e Ispra rimangono al comando. Equilibrio in Seconda

Quarta giornata di campionato per i gironi di Prima e Seconda Categoria. Le graduatorie continuano a delinearsi ma non ci sono squadre in fuga.

PRIMA CATEGORIA

Solbiatese e Ispra continuano a dividersi il primo posto. I nerazzurri battono 3-2 la Nfo Ferno, mentre i biancorossi superano 2-0 l’Antoniana. Terzo posto per il Bosto che al “Franco Ossola” si regala una giornata da sogno grazie al 5-4 contro la Valceresio. L’Accademia Bmv rimane nelle zone alte andando a vincere 1-0 sul campo del San Michele,, mentre risale la Cantello Belfortese grazie al 3-1 sul San Marco. Tre punti anche per la Folgore Legnano che espugna 3-2 Turbigo mentre termina in parità 1-1 fra Tradate e Crennese Gallaratese. Successo anche per il Ticinia 3-1 sull’Arsaghese.

CLASSIFICA: Solbiatese, Ispra 10; Bosto 9; Accademia Bmv 8; Cantello Belfortese, Folgore Legnano 7; Tradate, Valceresio, Nfo Ferno 6; Crennese Gallaratese 5; Turbighese, Ticinia 4; San Michele 3; San Marco, Arsaghese, Antoniana 1.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE N

L’Olgiatese regola 2-1 il Buscate e raggiunge in vetta il Villa Cortese, fermato sullo 0-0 dal Parabiago. Terza piazza per il Lonate Pozzolo che si impone 3-0 sul campo del Sant’Ilario. Bel successo per la Robur, 3-0 sulla Borsanese, il Gorla Minore passa 3-1 in casa della Kolbe mentre la Virtus Cantalupo supera 4-1 il Beata Giuliana. Tre punti anche per il San Francesco grazie al 2-1 sul Nerviano, la Solbiatese batte 2-0 il Samarate mentre termina 3-3 la sfida fra Canegrate e Pro Juventude.

CLASSIFICA: Olgiatese, Villa Cortese 11; Lonate Pozzolo 9; Robur, Gorla Minore, Virtus Cantalupo, Nerviano 8; Parabiago, Buscate 7; Pro Juventude, Canegrate, Solbiatese 6; Beata Giuliana, Borsanese 5; Kolbe, Samarate, Samarate 4; San Francesco, Sant’Ilario 3.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Quattro squadre a quota 10. La Sommese pareggia 1-1 a Caravate nello scontro d’alta classifica, il Cairate si impone 4-0 a Lonate Ceppino e il Laveno Mombello impatta 1-1 contro il San Luigi. A quota 9 punti la Cuassese, che batte 2-1 contro il Luino, mentre la Casmo supera 3-2 il Ceresium Bisustum. Buon successo per l’Aurora Induno, 2-0 sull’Arnate, l’Union Tre Valli batte 3-1 il Coarezza mentre termina 2-2 tra Eagles e Malnatese.