C’era una volta il gelso, ricchezza di Lonate

Dopo la mostra dedicata al Mulino di Ferno e al Mulino di Sopra detto Molinelli prosegue l’intento dell’amministrazione del Comune di Lonate Pozzolo di valorizzare il territorio e di diffondere una cultura del paesaggio come bene comune. Nuova iniziativa: la mostra fotografica “Il glorioso ma sconfitto esercito dei gelsi”, allestita presso il Chiostro del Monastero San Michele in via Cavour 21.

Come evidenziato dal titolo, i principali protagonisti dell’iniziativa sono i gelsi, i moroni, elemento costitutivo e peculiare del paesaggio lonatese oggi e soprattutto in passato, quando rappresentavano anche un’importante risorsa economica in quanto

consentivano la bachicoltura.

L’inaugurazione è prevista domenica 29 settembre 2019 alle ore 15.30, in seguito la mostra sarà visitabile con ingresso gratuito sino al 12 ottobre con i seguenti orari di apertura al pubblico: giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.