Cinema Italia, un cartellone ricco di eventi

Le Parrocchie di Germignaga e Bedero Valtravaglia e la Compagnia Teatrale Germignaghese organizzano, presso il Cinema Teatro Italia di via Mameli 20, una serie di Eventi che caratterizzeranno la prossima settimana e tutto il mese di ottobre.

Si comincia con sabato 28 settembre quando, alle ore 21.00, i Ragazzi dell’oratorio di Mesenzana ci faranno rivivere la storia Disney de “La Bella e la Bestia”; quindi, sabato 5 ottobre sempre alle 21.00, sarà di scena la Compagnia Teatrale “Duse” di Besozzo con lo spettacolo “Il pallino Rosso – storie di un clown di guerra”, spettacolo nato dalla collaborazione con Marco Rodari di Leggiuno – il Claun Pimpa – e la sua Associazione “Per Far Sorridere il Cielo” con cui gira il mondo “armato” di naso rosso, per far sorridere il cielo, dove cadono bombe e lacrime; poi una serata con lo scrittore Davide Rondoni, venerdì 11 ottobre – ore 21.00 (La mattina grazie alla collaborazione con il Liceo Sereni di Luino raggiungeremo anche le scolaresche), che presenterà il suo libro “e come il vento -L’infinito, lo strano bacio del poeta al mondo” scritto nel bicentenario de “L’infinito” (1819) di Giacomo Leopardi; e per un concludere un Cineforum dal tema “Costruiamo la Comunità” nei martedì 15 – 22 – 29 ottobre alle 20.30 per riflettere su come ritornare alla Comunità umana dai Social Network.