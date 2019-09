Il Città di Varese fa due su due

Seconda giornata di campionato per i Gironi A e B di Terza Categoria. Dei due raggruppamenti rimangono quattro le squadre a punteggio pieno: Cedratese e Marnate nel Girone A, Città di Varese e France Sport nel gruppo B.

GIRONE A

Cedratese e Marnate Nizzolina rimangono a punteggio pieno. i gallaratesi passano 5-0 a Castronno contro lo Sparta mentre i marnatesi si impongono 6-0 a Varano Borghi. Esordio positivo per il Torino Club che passa 3-2 in casa della Vergherese. L’Oratorio San Filippo batte 4-0 il l’Orasport, il Sumirago supera 5-2 l’Union Castellanza mentre termina senza reti Angerese e Ardor. Turno di riposo per la Jeraghese.

CLASSIFICA: Cedratese, Marnate Nizzolina 6; Oratorio San Filippo, Ardor 4; Jeraghese, Torino Club, Sumirago, Varano Borghi 3; Union Castellanza, Angerese 1; Vergherese, Orasport, Sparta Castronno 0.

GIRONE B

Rimangono in due a punteggio pieno: la France Sport che supera 1-0 il Casbeno e il Città di Varese che batte 2-0 il Ponte Tresa. Le due squadre si troveranno di fronte tra una settimana nello scontro diretto. Tre pareggi 2-2 nella domenica: Brebbia – Olona, Fulcro Travedona – Don Bosco e Rancio – Biandronno terminano con lo stesso finale e un punto per ogni formazione. Vincono e si prendono tre punti la Valcuviana, 2-0 sulla Casport, e la Virtus Bisuschio, 4-2 sulla Pro Cittiglio.