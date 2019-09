Il Collegio geometri compie 80 anni

Per celebrare l’importante traguardo dell’ottantesimo anniversario della propria fondazione, il Collegio geometri e geometri laureati della provincia di Varese ha organizzato la premiazione degli iscritti all’albo da 35, 50 e 60 anni e la consegna di 8 borse di studio ai neoiscritti under 30.

All’evento, che si svolgerà oggi venerdì 27 settembre alle ore 18 presso le Ville Ponti di Varese, parteciperanno geometri varesini, i vertici del collegio geometri e geometri laureati, i rappresentanti dei collegi geometri delle altre province lombarde e degli altri ordini professionali della provincia di Varese.

«Il geometra – sottolinea il presidente varesino, Claudia Caravati – è una figura legata al territorio, alle famiglie e alle aziende, con un radicamento che testimonia quanto la poliedricità della nostra professione sia una caratteristica che ci fa essere un tassello importante nella società. Premieremo l’impegno, la passione e il lavoro di chi è iscritto all’albo da tanti anni: medaglie per i 43 geometri con 35 anni di iscrizione, timbri d’argento saranno assegnati ai 10 iscritti con 50 anni di appartenenza all’albo provinciale e al collega iscritto da ben 60 anni sarà riservato un timbro d’oro. Infine conferiremo 8 borse di studio ai neoiscritti under 30, un contributo per partire con l’attività professionale».