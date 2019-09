Cuveglio, arriva il mercatino a chilometri zero

Formaggi dei caseifici nel Luinese e della Valcuvia. Salumi dai macellai dei paesi che costellano la valle e che ancora custodiscono le miscele fra carne di maiale e spezie, o tempi di stagionatura della bresaola.

Ancora la frutta, la verdura, e i prodotti di panificatori e pasticceri che offrono la loro arte ai buongustai. Ci sarà un po’ di tutto questo nella giornata del “mercatino a chilometri zero” che il Comune di Cuveglio sta organizzando proprio nel cuore del paese, vale a dire la piazza pedonale che sta di fronte alla sede del municipio, la Piazza Marconi.

Le date in programma ci sono già: si tratta del 29 settembre, appuntamento che verrà ripetuto il 27 ottobre e il 24 novembre: sempre le ultime domeniche del mese, segno che l’idea è di rispettare un calendario di massima, un’abitudine affinché tutti i cittadini sappiano che l’appuntamento col gusto è a giorni fissi.

Una strategia seguita anche a Castello Cabiaglio col mercato del GiustoiNperfetto che si tiene invece ogni prima domenica del mese. Il Comune sta ancora lavorando all’organizzazione e punta per il momento a raggruppare una ventina abbondante di produttori e venditori di prodotti tipici, almeno come prova per le prime giornate.

La partecipazione per gli espositori è gratuita e gli interessati potranno rivolgersi agli uffici comunali a questo numero: 0332.650107, o via mail info@comune.cuveglio.va.it .