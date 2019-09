Dal Canada ai Mastini: arriva il difensore Cecere

Ultimo innesto di mercato per i Mastini che hanno “scovato” un difensore canadese con passaporto anche italiano per rinforzare la squadra di coach Massimo Da Rin a poco più di due settimane dall’inizio del campionato.

Il club giallonero ha annunciato quest’oggi la firma di Michael Steven Cecere, 23enne nato a Montreal (1,83 di altezza per quasi 90 chili) e cresciuto nelle leghe universitarie canadesi. Il suo arrivo va visto in proiezione futura: lo straniero dei Mastini è per il momento Marco Franchini che però da gennaio sarà italiano a tutti gli effetti; Cecere invece otterrà questo status tra 18 mesi ma intanto può prendere contatto con l’hockey europeo ed è valutato con molto interesse per quanto riguarda il suo sbarco in IHL.

Il nuovo acquisto sarà intanto regolarmente sul ghiaccio nelle due partite di preparazione al campionato organizzate dalla società dei presidenti Torchio e Cesarini: la prima sabato 7 a Torre Pellice e la seconda la settimana successiva (sabato 14) in via Albani contro il Chiasso. Cecere e compagni poi saranno a disposizione del pubblico lunedì sera dalle 20,30, prima in piazza Montegrappa e poi al Balthazar in The Park, il bar di Villa Mirabello, dove è prevista la presentazione della squadra ai tifosi.