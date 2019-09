Valpe e Chiasso avversarie dei Mastini nel precampionato

Il campionato è quasi alle porte – si comincia da Pergine Valsugana il 22 settembre – e per questo i Mastini affidati nuovamente a coach Massimo Da Rin sono pronti per le tradizionali amichevoli di rodaggio in vista dell’Italian Hockey League.

Due le partite ufficiali programmate dai gialloneri in questa prima metà di settembre: la prima sarà contro una squadra del medesimo torneo (IHL), la neopromossa Valpeagle Filatoio 2440 e cioè la formazione di Torre Pellice – località dove si disputerà il match, alle 20,30 di sabato 7 – erede di una solidissima tradizione hockeyistica. Tanti i giocatori di rilievo nelle fila dei piemontesi alcuni dei quali – Silva in particolare – hanno vestito anche la maglia dei Mastini: occhio dunque ai vari Petrov, Pozzi, Michelin Salomon e al portiere Pilon. Giovedì 26 settembre, tra l’altro, la stessa sfida si riproporrà in campionato sulla pista di Varese per il secondo turno di IHL.

Altrettanto gustoso l’incrocio in programma sabato 14 (ore 18,30) al PalAlbani dove arriveranno i ticnesi dell’H.C. Chiasso che milita nella Seconda Divisione svizzera, in un contesto quindi piuttosto competitivo. Una partita che servirà a Da Rin per mettere a punto gli ultimi accorgimenti a una sola settimana dall’esordio in campionato e ai tifosi per visionare da vicino i progressi di una squadra che ha aggiunto talento e profondità con il mercato estivo (ingresso a 5 euro).

Prima di scendere sul ghiaccio per le amichevoli ufficiali però, l’intero complesso giallonero sarà coinvolto dalla giornata di presentazione prevista per lunedì prossimo, 9 settembre: alla mattina appuntamento istituzionale in Camera di Commercio per il media-day, alla sera (dalle 20,30) la passeggiata tra Piazza Montegrappa e i Giardini Estensi con la serata che proseguirà al Balthazar in the Park Villa Mirabello alla quale possono prendere parte tutti i tifosi dei Mastini.