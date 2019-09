Dieci anni fa la scomparsa di Patrizia Rognoni

La verità su Patrizia Rognoni rimane un mistero.

Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa della donna di Castelveccana, della quale nulla si è più saputo dal 16 settembre 2009. L’inchiesta è stata archiviata da tempo ma il caso resta irrisolto.

Irrisolto ma non dimenticato. Come ogni anno, in occasione di questo triste anniversario, gli amici e i conoscenti di Patrizia rinnovano l’appello affinché si riesca ad arrivare alla verità su quanto accaduto.

“Cosa sono 10 anni? – scrive Penelope Lombardia, il comitato che unisce e si fa portavoce delle famiglie che hanno subito la scomparsa di un proprio caro -. A volte sembrano volare, in un attimo, altre volte, a pensarci, sembrano 1000. Quando per 10 anni non hai la possibilità di abbracciare una persona a cui vuoi bene, di darle il buongiorno, di ascoltarla e di parlarle invece? Non hai una tomba su cui andare a piangerla, hai solo una valanga di domande a cui nessuno, in 10 anni, è ancora riuscito a dare risposte perché è così, Patrizia Rognoni è stata archiviata! Le persone non si archiviano!».

Il gruppo di Facebook “Per la verità su Patrizia Rognoni” conta oltre ottocento iscritti e in molti, negli anni, hanno lanciato appelli per riuscire a scoprire qualcosa in più su questa vicenda. Lo ha fatto più volte l’amico di Patrizia, Enzo Iacchetti e del caso si è occupata a lungo anche la trasmissione di Rai Tre, Chi l’ha visto?.