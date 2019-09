Continuano gli appuntamenti con l’Associazione Culturale Spazio Verbano. Al Patrick’s Kafé di Laveno Mombello, giovedì 26 settembre, dalle 17 alle 21, si terrà l’appuntamento “Dimmi come scrivi e ti dirò chi sei”, che fa parte degli eventi di Insubria Language Week.

Un affascinante viaggio nei più misteriosi meandri della calligrafia, a cura della dottoressa Francesca Volpi, grafologa anche forense. Un excursus utile sia per capirsi meglio che per mera curiosità, come pure per comprendere meglio persone a noi care tramite la loro grafia. L’incontro grafologico sarà eccezionalmente aperto anche agli amici sordi, Spazio Verbano ha infatti coinvolto un’interprete della lingua dei segni per consentire la maggior partecipazione pubblica.

Com’è la tua T? E la F o la G? E come unisci le lettere dell’alfabeto? E perché fai quegli scarabocchi sul foglio, cosa significano? Ognuno si esprime a suo modo. I risultati son tutti diversi, stretti, larghi, lunghi, corti, marcati, sottili, astratti è il tratto individuale a fare la differenza. E a svelare reconditi aspetti della personalità.

Il tuffo nella grafologia sarà al Patrick’s Kafé, in via Volta 9 a Laveno.