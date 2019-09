Una domenica di divertimenti con “Un sorriso per il Ponte”

Domenica 29 settembre il centro di Varese si trasforma in una grande ludoteca all’aperto con moltissime attrazioni per i bambini ma anche per gli adulti. Torna, infatti, “Un Sorriso per il Ponte”, la manifestazione che Il Ponte del Sorriso organizza da 11 anni in collaborazione con i commercianti di Confcommercio Ascom Varese, nell’ambito di Solidarietà in vetrina.

Tantissime sono le realtà associative e imprenditoriali che affiancano Il Ponte del Sorriso con l’obiettivo comune di raccogliere fondi per sostenere in modo concreto il polo materno infantile, per dotarlo di apparecchiature all’avanguardia e per garantire ai piccoli ricoverati tutte quelle attività che li aiutano a guarire giocando.

In campo oltre 150 volontari in gran parte de Il Ponte del Sorriso ma anche di altre associazioni, per far giocare e divertire i bambini in piazza e nello stesso tempo partecipare ad un importante momento di solidarietà.

Dalle 10.00 alle 19.00 di domenica 29 settembre le vie del centro saranno invase da clowns, spettacoli di ogni genere, dalla magia, alle fiabe, al circo, all’esibizione di cani, dei mitici Supereroi e degli sbandieratori, una ventina di laboratori creativi e di fantasia, gonfiabili, truccabimbi, bolle giganti, trenino lillipuziano, Accademia dei Pompieri, Ospedale dei Pupazzi, torneo di Minibasket e un gustosissimo angolo ristoro soddisferà i palati più esigenti.

Ecco il ricchissimo programma:

ORE 10.00

APERTURA MANIFESTAZIONE “UN SORRISO PER IL PONTE”

PALLONCINI E CLOUNS – PIAZZA MONTE GRAPPA

SBANDIERATORI – PIAZZA MONTE GRAPPA E GIRO IN TUTTE LE PIAZZE

DALLE ORE 10.00 ALLE 19.00

LABORATORI CREATIVI – VIA VOLTA, VIA MARCONI

GONFIABILI – PIAZZA REPUBBLICA

TRUCCABIMBI – PIAZZA REPUBBLICA

BOLLE GIGANTI – PIAZZA REPUBBLICA

AMICI A QUATTRO ZAMPE – PIAZZA REPUBBLICA

SUPEREROI CON ANIMAZIONI VARIE – PIAZZA REPUBBLICA E ITINERANTE

TORNEO MINIBASKET AQUILOTTI – PIAZZA SAN VITTORE

OSPEDALE DEI PUPAZZI – PIAZZA BATTISTERO

ACCADEMIA DEI POMPIERI – PIAZZA MONTEGRAPPA

TRENINO LILLIPUZIANO – CON PARTENZA/ARRIVO IN PIAZZA MONTE GRAPPA

ANIMAZIONE CLOWN – TUTTE LE PIAZZE

LA CAGNOLINA SIMBA – TUTTE LE PIAZZE

DALLE ORE 11.00

PRANZO E CENA STAND GASTRONOMICI E BEVANDE SALAMELLE, PATATINE E TANTO ALTRO – VIA VOLTA COSTINE ALLA BRACE – VIA VOLTA

“PANE, PIZZA E DINTORNI” – PIAZZA PODESTA’

DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 18.00

TORNEO DI MINIBASKET AQUILOTTI – PIAZZA SAN VITTORE

DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 18.00 OGNI MEZZ’ORA

FIABE ANIMATE – VIA MARCONI

ORE 10.30

SPETTACOLO DI ANIMAZIONE PALLINA E MAGICO MAX – PIAZZA MONTEGRAPPA

ORE 11.30

SPETTACOLO “IL GATTO CON GLI STIVALI” – PIAZZA MONTEGRAPPA

ORE 14.30

SUPEREROI BABY DANCE – PIAZZA REPUBBLICA

ORE 15.00

SPETTACCOLO “LA CHIAVE MAGICA” – PIAZZA MONTEGRAPPA

TUTTI AL CIRCO – PIAZZA REPUBBLICA

SUPEREROI BABY DANCE – CENTRO COMMERCIALE “LE CORTI”

ORE 15.30

ESIBIZIONE CANINA – CENTRO COMMERCIALE “LE CORTI”

ORE 15.45

SPETTACOLO DI GRAN MAGIA – PIAZZA MONTEGRAPPA

ORE 16.00

SUPEREROI BABY DANCE – PIAZZA REPUBBLICA

ORE 17.00

TUTTI AL CIRCO – PIAZZA REPUBBLICA

SUPEREROI BABY DANCE – CENTRO COMMERCIALE “LE CORTI”

SPETTACCOLO “LA CHIAVE MAGICA” – PIAZZA MONTEGRAPPA

ORE 18.00

PREMIAZIONI TORNEO DI MINIBASKET AQUILOTTI – PIAZZA SAN VITTORE