Duplice omicidio a Mesoraca, arrestato a Lugano

Ricercato per un duplice omicidio a Mesoraca, in Calabria, è stato arrestato in un hotel nella zona di Lugano.

La comunicazione arriva dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale di Lugano, che ha arrestato il 51enne cittadino italiano nella giornata del 6 settembre, sulla base di un ordine di arresto emanato dall’Ufficio federale di giustizia a seguito di un mandato internazionale.

Presso il Tribunale di Crotone è sotto inchiesta per duplice omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere e infrazione alla legge sulle armi per fatti avvenuti a Mesoraca il 21 aprile 2019: due corpi erano stati ritrovati in un vallone, già in avanzato stato di decomposizione. Si trattava dei cadaveri di Rosario Manfreda, di 68 anni, e del figlio Salvatore di 35, scomparsi appunto il giorno di Pasqua 2019.

Per lil duplice omicidio erano già state arrestate due persone il 1° luglio: mancava all’appello Pasquale Buonvicino, padre tra l’altro di uno degli altri due uomini arrestati (Salvatore Emanuel Buonvicino, l’altro è Pietro Lavigna, 50 anni). Buonvicino padre ha 51 anni e dunque si può pensare che sia lui la persona arrestata.

La sua localizzazione e l’arresto, avvenuto ieri in serata nella zona di Lugano ad opera della Polizia cantonale, sono frutto di un’importante attività investigativa della Polizia cantonale e l’esperimento delle necessarie attività di indagine e di ricerca, in collaborazione con il Ministero pubblico e con la preziosa collaborazione dei Carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando provinciale di Crotone. La sua estradizione avrà luogo a breve.