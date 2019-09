Per evitare un controllo commette altri tre reati

Per evitare il controllo dei documenti non in regola ha commesso una lunga serie di reati che gli sono costati l’arresto da parte degli agenti del Commissariato di Legnano. Un albanese è stato fermato ieri, giovedì, in piazza Trento e Trieste insieme ad un connazionale per un normale controllo di Polizia nell’ambito di un servizio coordinato con uomini del reparto prevenzione crimine della Lombardia.

Quando gli agenti hanno chiesto i documenti, però, l’uomo ha fatto finta di andare a prenderli nella propria auto per poi fuggire. Inseguito dagli agenti è stato raggiunto nei pressi della recinzione di un condominio che il giovane ha tentato di scavalcare ma un poliziotto lo ha raggiunto e ha cercato di tirarlo giù rimediando, però, un forte calcio al petto che tuttavia non lo ha fermato dal suo intento.

Il fuggitivo è riuscito a scavalcare e a nascondersi all’interno del balcone di un’abitazione privata al piano rialzato del condominio dove, però, è stato notato da un giovane che ha visto la scena e ha indicato ai poliziotti il nascondiglio. L’albanese, che si era sottratto al controllo perchè non in regola col permesso di soggiorno, è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio, lesioni (il poliziotto ha rimediato 10 giorni di prognosi), violazione della normativa sugli stranieri e danneggiamento.